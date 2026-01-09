Quem é ‘Cascão’, traficante preso no Rio que coordenou fuga em presídio de Trindade

Ele estava foragido após ser condenado pela Justiça de Goiás por roubo em 2023

Gabriella Pinheiro - 09 de janeiro de 2026

Imagem mostra Cássio Dumont Martins Tavares sendo preso no Rio de Janeiro. (Foto: Divulgação/ Bope/ Polícia Militar de Goiás)

Apontado como um dos líderes do Comando Vermelho (CV) em Goiás, o traficante Cássio Dumont Martins Tavares, de 36 anos, preso pela Polícia Militar (PM) no Rio de Janeiro na manhã desta sexta-feira (09), possui uma extensa ficha criminal. Um dos casos mais notórios envolvendo o suspeito foi a fuga do presídio de Trindade, em 2018.

Ao G1, o tenente-coronel Ricardo, do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), afirmou que o homem foi responsável por coordenar o plano de fuga junto com outro criminoso, Edvan Esteves. Este último foi preso posteriormente no estado do Pará.

Ao todo, segundo a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), 20 detentos escaparam após explodirem o muro da unidade prisional, abrindo um buraco por onde conseguiram fugir.

Conforme as investigações, outro explosivo foi utilizado momentos antes dentro de uma cela, com o objetivo de distrair os agentes penitenciários que estavam de plantão.

Conhecido pelo apelido de “Cascão”, Cássio estava foragido após ser condenado pela Justiça de Goiás por roubo, em 2023, além de responder por homicídio qualificado e tentativa de homicídio.

Além disso, ele possui antecedentes por roubo e tráfico de drogas. Segundo o coronel, mesmo estando no Rio de Janeiro, o suspeito continuava comandando um esquema de “delivery” de drogas em Trindade.

“É a distribuição de drogas de forma rápida, por meio de motos e carros. Essa coordenação da distribuição era feita por ele”, explicou.

A defesa do acusado informou que está tomando “todas as providências legais para apurar as circunstâncias da prisão” e que irá se manifestar apenas em juízo sobre as informações divulgadas pela polícia a respeito da suposta liderança no tráfico de drogas.

