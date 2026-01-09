Saiba onde ver o Globo de Ouro, com Wagner Moura e ‘O Agente Secreto’ na disputa

Brasil tem chances de brilhar na premiação, com tripla indicação nas categorias de melhor filme de drama, melhor filme em língua não inglesa e melhor ator

Folhapress - 09 de janeiro de 2026

Filme “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho. (Foto: Divulgação)

Com o Brasil na disputa, a 83ª edição do Globo de Ouro acontece neste domingo (11), no hotel The Beverly Hilton, em Los Angeles. A cerimônia está marcada para começar às 22h, no horário de Brasília, e será transmitida ao vivo no Brasil.

Na TV por assinatura, a TNT ficará a cargo de exibir o evento. No streaming, será possível acompanhar pela HBO Max. Ambas exibem a cerimônia completa, com tradução e comentários em português, com pré-show a partir das 21h30.

Uma novidade para esta edição é que a Globo também fará a transmissão em TV aberta, algo inédito. A emissora deve iniciar a exibição logo após o Fantástico, com apresentação e comentários de jornalistas e críticos brasileiros sobre os vencedores e grandes momentos da noite.

Já o tapete vermelho está confirmado no E!, que fará a cobertura completa da chegada das estrelas, análise de looks e bastidores. A transmissão começa às 20h.

O Brasil tem chances de brilhar na premiação, com a tripla indicação a “O Agente Secreto”, nas categorias de melhor filme de drama, melhor filme em língua não inglesa e melhor ator, para Wagner Moura.