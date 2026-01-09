Santander leiloa 12 imóveis em Goiás com preços a partir de R$ 56,4 mil; saiba como participar

Iniciativa ocorre de forma online e participantes devem realizar cadastro na plataforma

Gabriella Pinheiro - 09 de janeiro de 2026

Imagem mostra prédio disponível para leilão em Caldas Novas. (Foto: Reprodução/ Mega Leilões)

O banco Santander está leiloando 12 imóveis em Goiás, nas cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Caldas Novas, Formosa, Trindade, Luziânia, Valparaíso de Goiás e Águas Lindas de Goiás. Os preços variam entre R$ 56,4 mil e R$ 804,1 mil.

O leilão será realizado na próxima seugnda-feira (12), a partir das 10h, por meio do site da Mega Leilões.

Para participar, é necessário realizar cadastro na plataforma, conferir a descrição do lote desejado, o edital e efetuar a habilitação para o leilão.

Um dos destaques é uma casa localizada no Parque da Barragem, em Águas Lindas de Goiás. O imóvel possui 150 m² e tem lance inicial de R$ 56,4 mil.

Outro imóvel disponível está situado em um condomínio no Setor das Chácaras, em Valparaíso, com área de 62 m². O valor inicial do lance é de R$ 89.320,67.

De acordo com o banco, grande parte dos imóveis pode ser adquirida à vista ou por meio de financiamento imobiliário, com entrada mínima de 20%.

Também há a possibilidade de utilização do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e, no caso de imóveis desocupados, de utilização do próprio bem para composição do sinal, com entrada mínima de 10% do valor.

Veja a lista de imóveis que estarão no leilão em Goiás:

Águas Lindas de Goiás

Casa em Parque da Barragem (150m²): R$ 56.400

Aparecida de Goiânia

Casa no Parque Ibirapuera (115m²): R$ 220.745,14

Caldas Novas

Casa em Caldas do Oeste (171m²): R$ 426.871,24

Casa em Caldas do Oeste (150m²): R$ 456.760

Apartamento na cobertura no Termal (267m²): R$ 804.180

Formosa

Casa no Setor Nordeste (196m²): R$ 265.230

Goiânia

Casa em Condomínio no Residencial Recanto das Garças (102m²): R$ 247.760

Apartamento no Setor Bueno (133m²): R$ 671.200

Luziânia

Apartamento na Cidade Osfaya (60m²): R$ 161.300

Trindade

Casa no Setor Cristina (172m²): R$ 197.672,78

Casa no Jardim Scala (180m²): R$ 349.460

Valparaíso de Goiás

Casa em Condomínio no Setor das Chácaras (62m²): R$ 89.320,67

