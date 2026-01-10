Agricultores duvidaram desta máquina: maquinário simples está revolucionando o trabalho na pecuária e mudando o manejo de animais nas fazendas

Equipamentos com sistemas hidráulicos e automação reduzem esforço físico, aumentam eficiência e tornam o campo mais seguro para trabalhadores e animais

Magno Oliver - 10 de janeiro de 2026

Inovações simples estão mudando a rotina nas fazendas e trazendo mais eficiência, segurança e bem-estar no manejo animal (Foto: Divulgação)

A tecnologia vem transformando silenciosamente a rotina no campo. Em diversas fazendas, máquinas simples e eficientes estão substituindo etapas manuais desgastantes, reduzindo o esforço físico dos produtores e promovendo o bem-estar animal. O resultado é uma pecuária mais moderna, organizada e produtiva.

Um dos exemplos mais citados é o carregador de ovelhas por ar comprimido, que elimina a necessidade de levantar e arrastar os animais.

O sistema gira as ovelhas com precisão, facilita a tosquia e reduz o risco de acidentes. Outro destaque é o equipamento hidráulico para cuidado de cascos, que permite realizar o procedimento com menos força e maior controle, evitando o estresse dos animais.

Soluções móveis também estão ganhando espaço, como os sistemas transportáveis para controle de parasitas, que podem ser usados em diferentes áreas da fazenda sem exigir conhecimento técnico.

No mesmo sentido, o FeedMixer corta e mistura silagens e fardos de forma homogênea, otimizando a alimentação e diminuindo desperdícios.

Entre as inovações que priorizam o conforto animal, o AQUATRAINER auxilia na reabilitação de cavalos com exercícios na água, e o Spray-Race aplica produtos antiparasitários enquanto o rebanho caminha, evitando paradas e contenções desnecessárias.

Já nas granjas, o Chicken Cat captura frangos automaticamente, sem machucá-los, enquanto o robô soprador de palha mantém as camas limpas e secas.

Essas tecnologias, já utilizadas em países como a Argentina e a Espanha, estão redefinindo o conceito de manejo rural. Mais do que automação, representam uma mudança de mentalidade: menos força, mais controle e maior respeito ao bem-estar animal.

Na prática, o campo se torna um ambiente mais previsível, produtivo e humano — e os agricultores que antes duvidavam dessas máquinas agora reconhecem seu valor no dia a dia.

