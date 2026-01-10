Nem bicarbonato, nem detergente: misturinha caseira para tirar o amarelado de tênis branco com um produto simples

Ingrediente fácil de encontrar ajuda a recuperar o branco original do calçado e eliminar manchas causadas pelo tempo e pelo uso

Layne Brito - 10 de janeiro de 2026

Um truque simples e acessível pode ajudar a recuperar a aparência de itens claros que perdem o aspecto de novo com o tempo (Imagem: Reprodução/ Captura de tela/ Youtube)

O tênis branco é um item versátil e atemporal, mas costuma perder o aspecto de novo com o passar do tempo. Mesmo após lavagens frequentes, o tecido e a borracha tendem a ficar amarelados, principalmente por causa da oxidação e da exposição ao sol.

Embora muitas receitas caseiras indiquem bicarbonato ou detergente, existe uma alternativa simples e eficiente que utiliza apenas um produto comum, encontrado facilmente em farmácias.

A água oxigenada volume 10 atua diretamente sobre o amarelado, ajudando a clarear o material sem exigir esforço excessivo.

Para preparar a misturinha, basta misturar duas colheres de sopa de água oxigenada volume 10 com uma colher de sopa de pasta de dente branca, até formar uma pasta homogênea.

A aplicação deve ser feita com uma escova de dentes velha, espalhando o produto sobre as áreas amareladas com movimentos circulares suaves.

Após a aplicação, o ideal é deixar a mistura agir por cerca de 30 minutos em um local iluminado, mas sem exposição direta ao sol intenso.

Em seguida, é importante enxaguar bem o tênis para remover todo o produto e deixá-lo secar à sombra, evitando novas manchas.

O resultado costuma ser perceptível já na primeira aplicação, com o branco mais uniforme e aparência renovada.

A técnica funciona melhor em tênis de tecido e solado claro, devendo ser usada apenas quando necessário para não comprometer o material.

Simples, acessível e eficiente, o truque ajuda a recuperar aquele tênis branco esquecido no armário e prolonga sua vida útil sem o uso de produtos agressivos.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!