Colocar vinagre e orégano dentro de um copo e deixar em cima da geladeira: para que serve e por que é recomendado

Mistura simples tem chamado atenção de quem aposta em pequenos hábitos domésticos para deixar a cozinha mais agradável

Layne Brito - 30 de março de 2026

(Imagem/Ilustração/IA)

Em meio a tantas dicas caseiras que circulam entre famílias, redes sociais e truques de limpeza, uma prática curiosa tem despertado a atenção de quem gosta de soluções simples dentro de casa.

A ideia de colocar vinagre e orégano em um copo e deixá-lo sobre a geladeira parece, à primeira vista, apenas mais uma dessas receitas improvisadas do dia a dia.

Ainda assim, o hábito ganhou espaço justamente por reunir ingredientes comuns e por estar ligado à promessa de melhorar o ambiente da cozinha sem grandes esforços.

A recomendação costuma estar associada, principalmente, à tentativa de reduzir cheiros desagradáveis e deixar o espaço com uma sensação maior de limpeza e leveza.

O vinagre é bastante conhecido por seu uso doméstico, especialmente em rotinas de higienização, enquanto o orégano entra como um complemento que chama atenção pelo aroma característico.

Juntos, os dois ingredientes acabaram se transformando em uma combinação popular para quem gosta de apostar em truques caseiros e alternativas práticas.

Além da função ligada ao ambiente, a mistura também passou a ser cercada por interpretações simbólicas.

Para algumas pessoas, deixá-la em cima da geladeira representa uma forma de renovar as energias do lar e criar uma sensação de harmonia dentro de casa.

É justamente essa união entre utilidade doméstica e crença popular que ajuda a explicar por que o costume continua despertando curiosidade.

Mesmo assim, a prática costuma ser vista muito mais como um recurso complementar do que como solução definitiva.

O que mantém o truque em evidência é a simplicidade: com poucos elementos e sem complicação, ele se encaixa perfeitamente na rotina de quem gosta de testar hábitos que prometem deixar a casa mais acolhedora.

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