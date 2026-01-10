O que aconteceu com motociclista que fez gracinha para policiais em Anápolis

Após fuga intensa, condutor retornou ao local de origem para buscar celular que havia caído, quando acabou detido pelos policiais

Da Redação - 10 de janeiro de 2026

Um motociclista foi detido durante a madrugada deste sábado (10) após fugir de uma abordagem policial e colocar em risco a própria vida e a de outras pessoas em Anápolis. A ocorrência foi registrada na Avenida Brasil Sul, no bairro Batista, em frente ao 4º Batalhão da Polícia Militar.

Conforme apurado pelo Portal 6, os militares participavam da Operação Impacto Urbano quando se depararam com uma motocicleta trafegando em alta velocidade em um trecho onde o limite permitido é de 60 km/h. A placa do veículo estaria dobrada, dificultando a identificação, e o escapamento teria sido adulterado, provocando barulho intenso.

Ao perceber a presença das equipes, o condutor teria acelerado ainda mais e, durante a ação, chegou a acenar em direção aos policiais, como se estivesse provocando e querendo que as viaturas fossem atrás dele.

Os agentes tentaram proceder com a abordagem, mas o motociclista desobedeceu às ordens e fugiu pela avenida em sentido ao CEPMG Gabriel Issa. Em seguida, ele teria retornado pela mesma via, sendo acompanhado por várias viaturas que também participavam da operação, que chegaram a determinar a parada por sinais visuais e sonoros. Mesmo assim, o motorista não obedeceu e continuou em fuga.

Durante o trajeto ele teria avançado diversos semáforos no vermelho, feito conversões em locais proibidos e trafegado na contramão, passando inclusive por regiões movimentadas, como nas proximidades do Brasil Park Shopping, onde havia pedestres na faixa e veículos circulando, o que aumentou o risco de acidentes.

Após o acompanhamento, as equipes retornaram para a porta do 4º BPM e, pouco depois, o motociclista reapareceu no local, momento em que foi abordado. Ele alegou que havia voltado para procurar o celular, que teria caído durante a fuga e sido encontrado danificado.

O condutor admitiu ter ingerido bebida alcoólica. Mesmo assim, após passar por exames médicos e por avaliação clínica no Instituto Médico Legal (IML), o teste de alcoolemia não apresentou resultado positivo.

Diante da situação, ele foi levado à Central de Flagrantes para que as medidas legais fossem adotadas.

