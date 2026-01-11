Dirigir só com a CNH Digital é permitido? Veja o que diz a lei

Documento no celular tem o mesmo valor da versão impressa, mas exige atenção para evitar transtornos em fiscalizações

Gabriel Yuri Souto - 11 de janeiro de 2026

Imagem mostra carteira de habilitação online. (Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

A legislação brasileira permite que o motorista dirija apenas com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Digital.

As regras de trânsito reconhecem o documento eletrônico como válido em todo o território nacional, com o mesmo valor jurídico da versão impressa.

O Governo Federal disponibiliza a CNH Digital por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito, que reúne os principais documentos do condutor em formato eletrônico.

O sistema reproduz todas as informações da CNH física, como foto, número do registro, categorias e data de validade.

Durante abordagens policiais e fiscalizações de rotina, o motorista apresenta o documento diretamente na tela do celular. Nessa situação, a lei dispensa o porte da CNH física, desde que o condutor consiga acessar a versão digital no momento da abordagem.

E se estiver sem internet?

O aplicativo permite a visualização do documento sem conexão com a internet, desde que o motorista tenha salvo o arquivo previamente.

A legislação, porém, exige apresentação imediata do documento. Se o celular estiver descarregado, danificado ou com falha que impeça o acesso à CNH Digital, o agente de trânsito pode autuar o condutor por não portar o documento, mesmo que ele esteja habilitado.

Por isso, especialistas recomendam cuidados simples no dia a dia, como manter a bateria carregada, o aplicativo atualizado e o celular em pleno funcionamento.

Em viagens longas, muitos motoristas optam por levar a CNH física como prevenção.

Além da habilitação, a CNH Digital reúne outros documentos, como o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), e envia alertas sobre infrações e vencimento da habilitação, o que facilita o controle das obrigações do condutor.

Em resumo, o motorista pode dirigir apenas com a CNH Digital, de forma legal e segura. Para evitar multas e transtornos, ele precisa garantir o funcionamento do celular no momento da fiscalização.

