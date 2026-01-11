Noiva de Goiânia surpreende ao incluir item ousado na lista de presentes de casamento: “quis sair do padrão”

Ao Portal 6, ela afirma que ideia surgiu da vontade de fugir do convencional e divertir convidados

Gabriella Pinheiro - 11 de janeiro de 2026

Imagem mostra algemas pedida por noiva aos convidados. (Foto: Arquivo Pessoal).

Na organização de um casamento, eletrodomésticos como airfryer, além de copos, pratos e outros utensílios domésticos, costumam figurar entre os itens mais solicitados pelos noivos aos convidados. Em Goiânia, no entanto, uma noiva chamou a atenção ao incluir na lista de presentes um pedido inusitado: um par de algemas.

Ao Portal 6, a supervisora de vendas Elaine Felizardo, de 39 anos, explicou que a ideia surgiu da vontade de fugir do convencional e, ao mesmo tempo, divertir os convidados. A cerimônia está marcada para o dia 28 deste mês.

“Eu achei que seria engraçado, porque todo mundo já está acostumado a ver sempre os mesmos produtos. Quis sair daquela lista mais padrão e já provocar risadas em quem visse”, relatou.

E o objetivo, ao que tudo indica, foi alcançado. Segundo Elaine, alguns convidados chegaram a fazer prints da lista e enviar para ela, comentando que acharam a ideia divertida.

“Teve gente que viu e foi direto para o meu WhatsApp dizendo que achou engraçado. Alguns até brincaram dizendo que iam comprar”, contou, aos risos. Apesar da repercussão, a noiva reforça que o item foi incluído apenas como uma brincadeira.

Com o casamento prestes a acontecer, Elaine afirma estar ansiosa para oficializar a união com o noivo e celebrar o momento ao lado de amigos e familiares.

