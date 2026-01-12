Antes descartados, caroços de manga viram pó industrial capaz de remover metais pesados de esgotos

Resíduo comum da indústria alimentícia passa a ser usado como material sustentável no tratamento de águas contaminadas

Denilson Boaventura - 12 de janeiro de 2026

(Imagem: Ilustração/IA)

Por muito tempo tratados apenas como lixo orgânico, os caroços de manga estão ganhando uma nova função com potencial ambiental significativo.

Pesquisas recentes mostram que esse resíduo pode ser transformado em um pó industrial capaz de remover metais pesados presentes em esgotos e efluentes industriais.

O processo começa com a secagem e moagem do caroço, resultando em um material rico em compostos naturais com alta capacidade de adsorção.

Em contato com a água contaminada, o pó atua como uma espécie de ímã químico, capturando substâncias tóxicas como chumbo, cádmio, cobre e níquel.

Esses metais pesados estão entre os principais poluentes de rios e estações de tratamento, pois não se degradam facilmente e oferecem riscos à saúde humana e aos ecossistemas aquáticos.

A remoção eficiente dessas partículas sempre exigiu tecnologias caras ou processos químicos agressivos.

A inovação está justamente no custo e na sustentabilidade. A manga é uma das frutas mais produzidas no mundo, o que garante abundância de matéria-prima.

Ao reaproveitar um resíduo que seria descartado, o método reduz custos operacionais e ainda contribui para a economia circular.

Outro ponto relevante é que o pó obtido do caroço de manga pode ser usado como etapa complementar em sistemas tradicionais de tratamento de esgoto, aumentando a eficiência sem necessidade de grandes mudanças na infraestrutura existente.

Após o uso, o material saturado pode passar por processos controlados de descarte ou reaproveitamento, dependendo do tipo de metal absorvido. Isso evita que os contaminantes retornem ao meio ambiente.

