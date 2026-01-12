Cidade do interior de São Paulo tem a melhor educação do Brasil e lidera em quesito desenvolvimento

Município paulista aparece no topo de indicadores nacionais, com destaque para educação básica, renda e qualidade de vida

Gabriel Yuri Souto - 12 de janeiro de 2026

Em meio a grandes capitais e centros urbanos populosos, uma cidade paulista segue chamando atenção por resultados que fogem do padrão nacional. Localizada no estado de São Paulo, ela lidera rankings de desenvolvimento e aparece com os melhores indicadores educacionais do Brasil.

São Caetano do Sul ocupa, há anos, as primeiras posições no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). O município alcançou o maior IDH do país, com desempenho especialmente elevado no eixo da educação, superando médias estaduais e nacionais com ampla vantagem.

Os dados mais recentes mostram que a cidade apresenta taxas de escolarização acima de 99% na educação básica. Além disso, o nível de alfabetização entre crianças e jovens está entre os mais altos do Brasil, resultado de políticas públicas contínuas e investimentos constantes no setor.

A rede municipal se destaca pela estrutura das escolas, formação dos professores e acompanhamento pedagógico. Ao longo dos anos, São Caetano do Sul também obteve resultados expressivos em avaliações nacionais, como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), figurando entre os melhores do país tanto nos anos iniciais quanto nos finais do ensino fundamental.

O bom desempenho educacional reflete diretamente em outros indicadores. O município apresenta elevada renda per capita, baixos índices de evasão escolar e maior acesso ao ensino superior, criando um ciclo positivo de desenvolvimento social e econômico.

Além da educação, a cidade também lidera em qualidade de vida. A expectativa de vida da população está acima da média nacional, enquanto os índices de saneamento, mobilidade urbana e acesso a serviços públicos seguem em patamares elevados.

Especialistas apontam que o tamanho do município facilita a gestão, mas destacam que os resultados são consequência de planejamento de longo prazo. A combinação entre investimento em educação, políticas sociais integradas e boa gestão fiscal ajudou a consolidar o município como referência nacional.

Mesmo não sendo uma capital, São Caetano do Sul se tornou exemplo para outras cidades brasileiras. O caso mostra que políticas públicas bem executadas podem gerar impactos duradouros, especialmente quando a educação é tratada como prioridade central do desenvolvimento.

