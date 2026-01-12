Havan de Anápolis anuncia mutirão de empregos com contratação imediata; saiba como participar

Interessados devem comparecer à loja com documentos em mãos; oportunidades contemplam diversas funções e exigem ensino médio completo

Samuel Leão - 12 de janeiro de 2026

Vista aérea da Havan, em Anápolis. (Foto: Pedro Henrique Santos)

Quem está à procura de uma oportunidade para entrar no mercado de trabalho em Anápolis deve preparar o currículo. A unidade local da Havan anunciou que realizará, na tarde da quarta-feira (14), um mutirão de empregos com foco em preenchimento imediato de diversas vagas.

As entrevistas estão agendadas para começar pontualmente às 14h, diretamente no setor de Recursos Humanos (RH) da megaloja, que fica na Avenida Juscelino Kubitschek, no Jardim Eldorado.

A empresa busca profissionais para os cargos de operador comercial, apoio de caixa e vendedores para o setor de eletro e serviços. Há também vagas específicas destinadas a pessoas com deficiência (PCD).

A gigante do varejo informou ainda que existem oportunidades para auxiliar de depósito e fiscal de loja, porém, para estas duas funções específicas, a empresa exige candidatos do sexo masculino.

Independentemente do cargo pretendido, o requisito básico para todos os interessados é ter concluído, no mínimo, o ensino médio.

Os candidatos devem levar um documento pessoal com foto, currículo atualizado e o certificado de conclusão de escolaridade. A seleção será feita “olho no olho”, por meio de entrevistas presenciais com a equipe de recrutamento.

Vale lembrar que o atendimento aos candidatos ocorrerá exclusivamente na data e horário informados, por isso, a recomendação é chegar com antecedência para garantir a participação no processo seletivo.

