Imposto de Renda 2026: confira quem vai ficar isento do pagamento

Nova regra amplia a faixa de isenção mensal e muda a cobrança do imposto sobre salários e aposentadorias

Gabriel Yuri Souto - 12 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/ Pexels)

A nova regra do Imposto de Renda 2026, em vigor desde 1º de janeiro, ampliou a faixa de isenção e vai beneficiar milhões de brasileiros.

A principal mudança garante isenção total para quem recebe até R$ 5 mil por mês, além de redução gradual do imposto para rendas superiores.

Ficam isentos da declaração os contribuintes cuja renda mensal total não ultrapasse R$ 5 mil, incluindo trabalhadores com carteira assinada, servidores públicos, aposentados e pensionistas.

A medida vale para salários pagos a partir de janeiro, com impacto direto nos rendimentos recebidos desde fevereiro.

Para quem ganha entre R$ 5.000,01 e R$ 7.350, o Imposto de Renda continua sendo cobrado, mas com descontos progressivos. Quanto mais próxima a renda estiver do limite de isenção, maior será o abatimento aplicado.

À medida que o valor se aproxima de R$ 7.350, o benefício diminui até ser eliminado.

Apesar da ampliação da isenção, a tabela tradicional do Imposto de Renda não foi alterada. A redução ocorre por meio de redutores adicionais, criados para garantir o alívio tributário sem mudanças nas faixas oficiais.

Contribuintes que possuem mais de uma fonte de renda devem ficar atentos. Mesmo que cada rendimento individual esteja abaixo de R$ 5 mil, a soma mensal pode gerar obrigação de declarar e até pagamento complementar do imposto.

As novas regras também se aplicam ao 13º salário. Já os efeitos completos da mudança só aparecerão na Declaração do Imposto de Renda de 2027, que considera os rendimentos recebidos ao longo de 2026.

Mesmo quem está isento pode optar pela declaração de forma voluntária, especialmente em casos de restituição, comprovação de renda ou atualização de informações junto à Receita Federal.

