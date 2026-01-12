Não é a verde e amarela: essa é a esponja ideal para lavar as vasilhas

Especialistas apontam que outros modelos podem limpar melhor as vasilhas e ainda reduzir riscos de contaminação

Isabella Valverde - 12 de janeiro de 2026

Estima-se que em uma esponja normal você possa encontrar, no total, mais de 5,5 trilhões de bactérias. (Foto: Reprodução)

Presente em praticamente todas as cozinhas brasileiras, a clássica esponja verde e amarela pode não ser a melhor opção para lavar louças no dia a dia. Apesar de popular e barata, ela não é a mais indicada quando o assunto é eficiência, durabilidade e até higiene.

A escolha da esponja certa faz diferença não só na limpeza, mas também na conservação de pratos, copos, panelas e utensílios. O material inadequado pode riscar superfícies, acumular bactérias e se desgastar rapidamente.

Por que a esponja verde e amarela não é a ideal?

O modelo tradicional combina uma face macia com outra mais abrasiva. Embora isso ajude na remoção de sujeiras mais pesadas, o lado áspero pode causar microarranhões em panelas, copos de vidro e louças esmaltadas. Essas marcas, quase invisíveis, facilitam o acúmulo de resíduos e microrganismos.

Outro ponto de atenção é a durabilidade. A esponja comum se desgasta rapidamente e tende a reter umidade, criando um ambiente propício para bactérias, o que compromete a higiene da cozinha.

Qual é a esponja mais indicada?

A esponja de fibra vegetal, especialmente as feitas de celulose natural ou bucha vegetal, é considerada uma das melhores opções para lavar vasilhas.

Elas são eficientes na limpeza, menos agressivas às superfícies e secam mais rápido, reduzindo o risco de proliferação de germes.

Além disso, esses modelos costumam ser biodegradáveis, o que representa uma escolha mais sustentável para o dia a dia.

Outras alternativas eficientes

Outro modelo recomendado é a esponja de microfibra, que remove sujeira e gordura com facilidade e, em muitos casos, dispensa o uso excessivo de detergente.

Já as escovas de limpeza, principalmente as de cabo longo, são ideais para panelas e utensílios mais resistentes, evitando contato direto com a sujeira.

Cuidados para manter a esponja limpa

Independentemente do tipo escolhido, alguns cuidados são essenciais:

– Enxaguar bem após o uso

– Espremer para retirar o excesso de água

– Deixar secar em local arejado

– Trocar a esponja regularmente

Essas práticas ajudam a manter a limpeza eficiente e evitam contaminações.

Pequena mudança, grande diferença

Trocar a esponja verde e amarela por modelos mais adequados pode parecer um detalhe, mas faz grande diferença na higiene da cozinha e na durabilidade das vasilhas. Com a escolha certa, é possível lavar melhor, gastar menos a longo prazo e ainda cuidar do meio ambiente.

