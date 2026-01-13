A planta que aguenta meses sem regar e ainda purifica o ambiente

Ela permanece firme mesmo quando esquecida, desafiando regras comuns do cuidado doméstico

Magno Oliver - 13 de janeiro de 2026

Espada-de-são-jorge dentro de casa em vasos (Foto: Captura de tela / Youtube)

A Espada-de-São-Jorge se destaca como uma das plantas mais resistentes para ambientes internos, especialmente para quem não tem rotina de cuidados frequente.

Originária de regiões áridas da África, ela desenvolveu folhas grossas e rígidas capazes de armazenar água por longos períodos, o que explica sua sobrevivência mesmo após meses sem rega.

Essa capacidade está ligada a um mecanismo biológico chamado metabolismo CAM, que permite à planta absorver dióxido de carbono durante a noite.

Ao reduzir a transpiração ao longo do dia, ela perde menos água e mantém suas funções vitais mesmo em condições adversas, como calor intenso e baixa umidade.

Além da resistência, a Espada-de-São-Jorge ganhou atenção por sua atuação na melhoria da qualidade do ar. A planta ajuda a filtrar compostos químicos comuns em ambientes fechados, liberados por tintas, móveis e produtos de limpeza, contribuindo para um espaço mais equilibrado.

Outro diferencial está no fato de liberar oxigênio também durante a noite, característica incomum entre plantas ornamentais. Por isso, ela costuma ser indicada para quartos e locais de descanso, onde pode colaborar para uma sensação de ar mais fresco.

Com baixa exigência de luz, pouca necessidade de manutenção e longa durabilidade, a Espada-de-São-Jorge se consolidou como uma aliada da vida urbana. Ela une estética, funcionalidade e resistência, atendendo à busca por soluções naturais práticas dentro de casa.

