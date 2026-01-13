Fim de uma era: Toyota encerra produção de sedã que marcou gerações no Brasil

Após décadas de liderança e presença constante nas ruas brasileiras, o Corolla se despede da sua versão a gasolina e entra em uma nova fase

Pedro Ribeiro - 13 de janeiro de 2026

(Foto: Divulgação)

A Toyota confirmou o encerramento da produção do Corolla exclusivamente a gasolina, marcando o fim de uma era para um dos sedãs mais emblemáticos do mercado brasileiro. O modelo, que atravessou gerações e se consolidou como sinônimo de confiabilidade, passa a apostar definitivamente na tecnologia híbrida.

Durante décadas, o Corolla foi referência entre os sedãs médios no Brasil. O carro conquistou consumidores pela durabilidade, baixo custo de manutenção e forte valor de revenda, tornando-se presença constante em famílias, frotas e no mercado corporativo.

Com a mudança, a Toyota deixa de fabricar versões apenas a combustão e passa a concentrar a produção nas configurações híbridas. A montadora afirma que a decisão acompanha a estratégia global de redução de emissões, sem abrir mão de eficiência e confiabilidade.

Além disso, a transição não significa o fim do Corolla no país. O sedã segue em linha e continua sendo produzido no Brasil, agora alinhado às novas exigências ambientais e às tendências do setor automotivo.

Segundo a Toyota, a tecnologia híbrida permite reduzir o consumo de combustível e as emissões de poluentes, mantendo custos controlados para o consumidor. Contudo, a proposta é oferecer uma transição gradual, sem depender de recarga externa ou mudanças bruscas no uso diário.

Afinal, o fim da versão a gasolina simboliza uma virada histórica para o modelo. Após anos representando a era dos motores tradicionais, o Corolla passa a ocupar um novo papel, como vitrine da eletrificação da marca no Brasil.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!