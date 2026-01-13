Goiânia registra mais de 70 mm de chuva durante a madrugada e CIMEHGO emite alerta para novas tempestades na capital

Volume concentrado em ponto de captação surpreendeu; previsão para hoje indica calor e pancadas típicas de verão

Samuel Leão - 13 de janeiro de 2026

Com menos áreas capazes de absorver a água da chuva, o volume escoa rapidamente para vias e córregos, sobrecarregando os sistemas de drenagem. (Foto: Reprodução)

O início da semana foi marcado por chuvas intensas que chamaram a atenção das autoridades meteorológicas em Goiás. Durante a madrugada desta terça (13), o acumulado de precipitação em Goiânia superou a marca dos 70 mm em uma única região da capital.

O Portal 6 apurou, junto ao Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (CIMEHGO), que o volume registrado representa uma parcela significativa do esperado para todo o mês de janeiro em apenas 06 horas.

A Região Sudoeste de Goiânia foi o grande epicentro do volume pluviométrico, registrando a marca expressiva de 74,2 mm na estação instalada naquela área.

Outros pontos, como a Região Noroeste, que somou 44 mm, e a Região Oeste, com 29,2 mm, também chamaram atenção.

Em outras áreas do estado, o monitoramento também apontou chuvas persistentes.

Para esta terça-feira (13), a previsão indica que o “refresco” não deve durar muito, pois o calor continuará ditando o ritmo.

A expectativa é de céu nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuvas que podem vir acompanhadas de rajadas de vento e raios.

Em Goiânia, a temperatura pode chegar aos 32 °C, mantendo a sensação de abafamento mesmo com a presença de nuvens.

