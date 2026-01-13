Inscrições abertas para curso de especialização gratuito e a distância

Pós-graduação será ofertada pelo IFB na modalidade a distância, com encontros presenciais em polos do DF e de Goiás

Pedro Ribeiro - 13 de janeiro de 2026

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília (IFB) está com inscrições abertas para um curso de especialização gratuito e a distância voltado à área de Gestão Escolar.

A pós-graduação será ofertada em 2026 por meio do Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB) e disponibiliza 300 vagas para candidatos de diferentes áreas de formação.

Com carga horária total de 420 horas, o curso tem início previsto para 12 de fevereiro de 2026 e será desenvolvido majoritariamente de forma online, por meio da plataforma Moodle – NEAD.

Apesar da modalidade a distância, os estudantes selecionados deverão participar de encontros presenciais obrigatórios, realizados nos polos de apoio, preferencialmente aos sábados.

Os polos presenciais estão distribuídos entre o Distrito Federal e Goiás. No DF, as atividades acontecerão em Brasília (50 vagas), Samambaia (50 vagas) e São Sebastião(50 vagas).

Já em Goiás, os encontros serão realizados nas cidades de Alexânia (50 vagas), Alto Paraíso de Goiás (50 vagas) e Goianésia (50 vagas).

Podem se inscrever candidatos que possuam diploma de graduação em qualquer área do conhecimento, desde que emitido por instituições reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC).

A especialização é voltada a interessados no tema da gestão educacional, independentemente da formação original.

No ato da inscrição, o candidato deve escolher um dos polos disponíveis, cada um com 50 vagas, totalizando as 300 oportunidades oferecidas pelo IFB.

A escolha do polo é obrigatória e define o local dos encontros presenciais ao longo do curso.

As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 25 de janeiro de 2026. O processo deve ser feito exclusivamente por meio de formulário eletrônico, disponível após a leitura completa do edital da seleção.

