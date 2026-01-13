O efeito colateral do Mounjaro que tem causado espanto e surpreendido as pessoas

Medicamentos usados para controle de peso e diabetes têm ganhado destaque nos últimos meses, tanto pelos resultados satisfatórios quanto pelos efeitos colaterais relatados por pacientes.

Entre eles, o Mounjaro, indicado para o tratamento do diabetes tipo 2 e utilizado também para emagrecimento, passou a chamar atenção por um efeito pouco perceptível no início do tratamento.

Nos últimos meses, usuários começaram a compartilhar experiências em fóruns como o Reddit de algo que gerou espanto durante o tratamento.

Em diferentes relatos, usuários relataram ter percebido alterações persistentes no hálito após o início do uso do medicamento.

Alguns descrevem esse mau hálito como uma espécie de odor metálico, outros como semelhante ao de jejum prolongado, mesmo mantendo hábitos regulares de higiene bucal.

Segundo especialistas, o fenômeno pode estar ligado à forma como o Mounjaro atua no organismo. O medicamento reduz o apetite, desacelera o esvaziamento gástrico e altera o metabolismo da glicose.

Em alguns casos, isso pode favorecer estados semelhantes à cetose leve, condição em que o corpo passa a usar gordura como principal fonte de energia, liberando compostos que afetam o hálito.

Os relatos mostram que o efeito não ocorre em todos os usuários, nem surge imediatamente. Muitas pessoas dizem notar o problema semanas após o início do tratamento, geralmente associado à redução drástica da ingestão alimentar.

O incômodo, embora não grave, tem impacto social, afetando conversas próximas e a autoconfiança. Os médicos ressaltam que qualquer efeito inesperado deve ser comunicado ao profissional responsável pelo acompanhamento.

Embora o mau hálito não esteja listado entre os efeitos colaterais mais divulgados do Mounjaro, a experiência compartilhada por pacientes reforça a importância de observar sinais do corpo e compreender que tratamentos metabólicos podem gerar reações além das mais conhecidas.

