6 nomes que jamais devem ser colocados nos cachorros, segundo veterinários

Especialistas explicam por que certos nomes podem confundir os animais e atrapalhar o adestramento

Magno Oliver - 14 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Escolher o nome de um doguinho costuma ser um momento afetivo, marcado por criatividade e emoção entre dono e seu pet.

No entanto, a medicina veterinária e os estudos sobre comportamento animal indicam que essa decisão vai além da estética ou do carinho.

O nome do seu cachorro influencia diretamente a comunicação, o treinamento e até o nível de estresse do animal ao longo da convivência.

Veterinários e especialistas em comportamento canino explicam que cães aprendem por associação sonora. Sons curtos, claros e consistentes facilitam a compreensão.

6 nomes que jamais devem ser colocados nos cachorros, segundo veterinários

1. Nomes parecidos com comandos de ordem

Exemplos como “Não”, “Fica” ou “Senta” confundem o animal. O cérebro do cão associa o som a uma ação, não a uma identidade própria a ele.

2. Nomes muito longos

Nomes extensos dificultam o reconhecimento rápido. A medicina veterinária recomenda sons curtos, com uma ou duas sílabas, para melhor resposta.

3. Nomes com som agressivo

Palavras com fonética dura ou áspera podem gerar desconforto. Cães respondem melhor a sons suaves, que não soam como repreensão.

4. Nomes humanos comuns da casa

Usar o nome de alguém próximo pode confundir o animal. O cachorro pode reagir ao ouvir o nome em conversas cotidianas, gerando ansiedade.

5. Nomes que causam constrangimento em público

Veterinários alertam que o tutor tende a evitar chamar o animal em certas situações. Isso prejudica a socialização e o controle do cachorro.

6. Nomes que mudam constantemente

Alterar o nome com frequência impede a fixação sonora. O cão precisa de repetição e constância para criar vínculo e reconhecimento.

Um bom nome facilita o treinamento, melhora a comunicação e contribui para uma convivência mais equilibrada e saudável entre o cachorro e sua família.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!