Animal pré-histórico tem sangue raríssimo que vale mais de R$ 300 mil e é essencial para a medicina

Espécie existe há milhões de anos e seu sangue azul é usado para garantir a segurança de vacinas, medicamentos e equipamentos médicos

Gabriel Yuri Souto - 06 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/ Flickr)

Um animal considerado um verdadeiro fóssil vivo chama atenção não apenas pela aparência incomum, mas pelo valor impressionante do seu sangue.

O caranguejo-ferradura, que existe há mais de 400 milhões de anos, possui um dos líquidos biológicos mais caros do mundo.

O sangue do animal é azul devido à presença de hemocianina, uma substância rica em cobre responsável pelo transporte de oxigênio. Esse sangue contém o Limulus Amebocyte Lysate (LAL), composto capaz de identificar toxinas bacterianas com extrema precisão.

Na prática, o LAL é utilizado para testar vacinas, soros, medicamentos injetáveis e até próteses médicas, garantindo que estejam livres de contaminação. Sem esse teste, muitos produtos médicos não poderiam ser considerados seguros.

Por conta da alta demanda e do processo delicado de extração, o litro do sangue pode ultrapassar R$ 300 mil no mercado internacional. Durante a coleta, parte do sangue é retirada e, depois, o animal é devolvido ao mar.

Apesar disso, especialistas alertam para os riscos à população do caranguejo-ferradura, já que nem todos sobrevivem ao procedimento. Pesquisas buscam alternativas sintéticas, mas o sangue natural ainda é amplamente utilizado.

Mesmo após milhões de anos, esse animal pré-histórico segue sendo indispensável para a medicina moderna, ajudando a salvar vidas todos os dias.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!