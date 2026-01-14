A fruta pouco conhecida que tem gosto de doce de leite e parece uma gema de ovo

Conhecida como canistel, ela chama atenção pela polpa bem amarela, textura cremosa e sabor adocicado que lembra sobremesa

Gabriel Yuri Souto - 14 de janeiro de 2026

(Imagem: Ilustração)

Quem vê a canistel pela primeira vez costuma achar que é exagero quando alguém diz que ela parece uma gema de ovo. Mas basta cortar a fruta ao meio para entender a comparação.

A polpa é bem amarela, intensa, com uma textura grossa e cremosa que realmente lembra aquele tom de gema cozida.

O mais curioso é que a aparência não é o único detalhe diferente. Quando está madura, a canistel fica naturalmente adocicada e muita gente descreve o sabor como algo próximo de doce de leite, principalmente pela sensação amanteigada que ela deixa na boca.

Apesar de ainda ser pouco conhecida no Brasil, ela aparece com mais facilidade em regiões de clima quente e em feiras que vendem frutas fora do comum. Em alguns lugares, ela também é chamada de fruta-ovo justamente por causa desse visual bem marcante.

Por fora, a canistel costuma ter casca amarelada ou puxando para o laranja. Já por dentro, o destaque é a polpa firme e densa, diferente da maioria das frutas mais comuns do dia a dia, que são mais úmidas e cheias de suco.

Esse tipo de textura faz com que ela seja muito usada em receitas. Ela entra bem em vitaminas, cremes e doces caseiros, porque fica encorpada e ajuda a dar consistência sem precisar de muitos ingredientes.

Para comer do jeito mais simples, muita gente prefere deixar a fruta bem madura, esperar ela ficar levemente macia ao toque e consumir com uma colher. Quando ainda está verde, o sabor pode ficar mais forte e a textura mais seca.

No ponto certo, ela fica mais suave, mais doce e com aquele gosto que lembra sobremesa pronta. É uma fruta perfeita para quem gosta de experimentar coisas diferentes e sair do básico, principalmente se a ideia é provar algo que parece doce, mesmo sendo totalmente natural.

Quais vitaminas a canistel tem e para que ela é boa

Além do sabor diferente, a canistel também pode trazer benefícios para a saúde. A fruta é conhecida por ser rica em vitamina A, importante para a visão e para a saúde da pele, além de contribuir com o sistema imunológico.

Ela também pode oferecer vitamina C, que ajuda na defesa do organismo e na ação antioxidante, e fibras, que melhoram o funcionamento do intestino e ajudam a prolongar a sensação de saciedade.

Por ter um sabor naturalmente doce, a canistel ainda pode ser uma opção interessante para quem quer reduzir açúcar em algumas receitas, principalmente em vitaminas e sobremesas simples.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!