Mais de 500 barragens são demolidas na Europa em um ano e rios voltam a fluir após décadas para reequilibrar o meio ambiente e restaurar ecossistemas

Movimento ambiental ganha força no continente e devolve liberdade a quase 3 mil quilômetros de rios bloqueados por décadas

Gabriel Yuri Souto - 14 de janeiro de 2026

(Imagem: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

A Europa vive um momento histórico na luta pela restauração ambiental. Somente em 2024, mais de 500 barragens e barreiras fluviais foram demolidas, marcando o maior número já registrado no continente.

O levantamento, realizado pela Dam Removal Europe, indica que 542 estruturas foram removidas, permitindo que cerca de 2.900 quilômetros de rios voltassem a fluir livremente após décadas de bloqueio.

O movimento, que cresce ano após ano, busca restaurar a conectividade natural dos rios, essencial para o equilíbrio ecológico e a sobrevivência de inúmeras espécies aquáticas.

Com o desmonte das barragens, peixes migratórios voltam a circular livremente, os ecossistemas se regeneram e os cursos d’água recuperam sua função natural de transporte de sedimentos e nutrientes.

Países como Finlândia, França, Espanha e Suécia lideraram as remoções em 2024, mas o esforço já se espalha por todo o continente.

O projeto é impulsionado por organizações como a Rewilding Europe e a Wetlands International, que defendem a necessidade de reconectar os rios para combater os efeitos da crise climática e aumentar a resiliência hídrica das regiões afetadas por secas e inundações.

Especialistas apontam que a remoção de barragens obsoletas é uma das formas mais rápidas e eficazes de devolver vida aos ecossistemas fluviais.

Além dos benefícios ambientais, a medida reduz custos de manutenção e riscos estruturais, ao mesmo tempo em que promove um novo olhar sobre a gestão sustentável da água na Europa.

O movimento pela libertação dos rios simboliza uma mudança de paradigma ambiental.

Depois de séculos construindo barreiras, o continente agora abraça a ideia de deixar a natureza seguir seu curso, mostrando que desenvolvimento e preservação podem coexistir quando há planejamento e consciência ecológica.

