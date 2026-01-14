Meteorologia alerta para chuvas volumosas de até 40mm em Goiás; confira previsão do tempo

Dia será marcado por sol e variação de nebulosidade; regiões Oeste e Sudoeste devem ser mais impactadas

Gabriella Pinheiro - 14 de janeiro de 2026

(Foto: Divulgação)

O prognóstico emitido pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) indica que o estado poderá registrar chuvas de até 40 mm ao longo da quinta-feira (15).

Segundo o instituto, o dia será marcado por sol e variação de nebulosidade. No entanto, há previsão de pancadas de chuva isoladas, que podem ser volumosas.

Com isso, há risco potencial de tempestades em 78 municípios, com volumes entre 20 e 30 mm por hora ou até 40 mm por dia, além da possibilidade de rajadas de vento superiores a 50 km/h.

Entre as localidades, a região Oeste — que inclui Iporá, São Luís de Montes Belos, Cidade de Goiás, Jussara, Aragarças, Montes Claros de Goiás e Bom Jardim de Goiás — deve registrar até 25 mm de chuva.

O mesmo volume é esperado para o Sudoeste, que abrange cidades como Rio Verde, Jataí, Mineiros, Santa Helena de Goiás, Montividiu e Chapadão do Céu.

As regiões Central — que compreende Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Trindade, Goianira, Inhumas e Senador Canedo — e Sul, onde estão incluídos os municípios de Itumbiara, Caldas Novas, Catalão, Morrinhos, Pires do Rio, Goiatuba e Quirinópolis, devem registrar cerca de 20 mm de chuva cada.

Já a região Norte, que engloba Porangatu, Uruaçu, Minaçu, Campinorte, Niquelândia e São Miguel do Araguaia, pode acumular até 15 mm.

Cenário semelhante é esperado para o Leste, região que abriga municípios como Luziânia, Formosa, Cristalina, Planaltina, Águas Lindas de Goiás e Cidade Ocidental.

