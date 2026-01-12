Mesmo com tempo abafado, mais da metade das cidades em Goiás seguem sob alerta de tempestades; veja previsão do tempo

Combinação de calor e umidade favorecerá ocorrência de pancadas de chuva isolada, que podem ser volumosas

Gabriella Pinheiro - 12 de janeiro de 2026

Imagem ilustrativa de chuva em Goiânia. (Foto Portal 6)

Embora as temperaturas máximas sigam em elevação na próxima terça-feira (13), pelo menos 150 municípios de Goiás estão sob alerta para tempestades, conforme o prognóstico do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

Segundo o órgão, o tempo será marcado por sol e variação de nebulosidade. No entanto, a combinação de calor e umidade favorece a ocorrência de pancadas de chuva isoladas, que podem ser volumosas.

Apesar das precipitações, as temperaturas continuam elevadas, intensificando a sensação de abafamento devido ao aquecimento acentuado.

A região Sudoeste deve ser a mais impactada, com volume de chuva estimado em 20 mm e temperaturas máximas de até 34 °C. A localidade abrange cidades como Rio Verde, Jataí, Mineiros, Santa Helena de Goiás, Montividiu e Chapadão do Céu.

Já o Leste, que inclui municípios como Luziânia, Formosa, Cristalina, Planaltina, Águas Lindas de Goiás e Cidade Ocidental, pode registrar até 15 mm de chuva e temperaturas que chegam a 35 °C.

Tanto o Norte — que engloba cidades como Porangatu, Uruaçu, Minaçu, Campinorte, Niquelândia e São Miguel do Araguaia — quanto o Oeste, onde estão Iporá, São Luís de Montes Belos, Cidade de Goiás, Jussara, Aragarças, Montes Claros de Goiás e Bom Jardim de Goiás, devem registrar cerca de 10 mm de chuva e máximas de até 36 °C.

O Sul também pode registrar 10 mm de precipitação, com temperaturas que devem alcançar 35 °C. A região inclui municípios como Itumbiara, Caldas Novas, Catalão, Morrinhos, Pires do Rio, Goiatuba e Quirinópolis.

Por fim, o Centro do estado deve apresentar cenário semelhante. A região abrange Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Trindade, Goianira, Inhumas e Senador Canedo.

Veja a lista completa dos municípios em alerta de tempestade:

