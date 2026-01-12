Mesmo com tempo abafado, mais da metade das cidades em Goiás seguem sob alerta de tempestades; veja previsão do tempo

Combinação de calor e umidade favorecerá ocorrência de pancadas de chuva isolada, que podem ser volumosas

Gabriella Pinheiro Gabriella Pinheiro -
Chuva em Goiás, defesa civil, tempestade
Imagem ilustrativa de chuva em Goiânia. (Foto Portal 6)

Embora as temperaturas máximas sigam em elevação na próxima terça-feira (13), pelo menos 150 municípios de Goiás estão sob alerta para tempestades, conforme o prognóstico do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

Segundo o órgão, o tempo será marcado por sol e variação de nebulosidade. No entanto, a combinação de calor e umidade favorece a ocorrência de pancadas de chuva isoladas, que podem ser volumosas.

Apesar das precipitações, as temperaturas continuam elevadas, intensificando a sensação de abafamento devido ao aquecimento acentuado.

Leia também

A região Sudoeste deve ser a mais impactada, com volume de chuva estimado em 20 mm e temperaturas máximas de até 34 °C. A localidade abrange cidades como Rio Verde, Jataí, Mineiros, Santa Helena de Goiás, Montividiu e Chapadão do Céu.

Já o Leste, que inclui municípios como Luziânia, Formosa, Cristalina, Planaltina, Águas Lindas de Goiás e Cidade Ocidental, pode registrar até 15 mm de chuva e temperaturas que chegam a 35 °C.

Tanto o Norte — que engloba cidades como Porangatu, Uruaçu, Minaçu, Campinorte, Niquelândia e São Miguel do Araguaia — quanto o Oeste, onde estão Iporá, São Luís de Montes Belos, Cidade de Goiás, Jussara, Aragarças, Montes Claros de Goiás e Bom Jardim de Goiás, devem registrar cerca de 10 mm de chuva e máximas de até 36 °C.

O Sul também pode registrar 10 mm de precipitação, com temperaturas que devem alcançar 35 °C. A região inclui municípios como Itumbiara, Caldas Novas, Catalão, Morrinhos, Pires do Rio, Goiatuba e Quirinópolis.

Por fim, o Centro do estado deve apresentar cenário semelhante. A região abrange Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Trindade, Goianira, Inhumas e Senador Canedo.

Veja a lista completa dos municípios em alerta de tempestade: 

  • Abadiânia

  • Acreúna

  • Água fria de Goiás

  • Água limpa

  • Águas lindas de Goiás

  • Alexânia

  • Aloândia

  • Alto Paraíso de Goiás

  • Alvorada do Norte

  • Americano do Brasil

  • Anápolis

  • Anhanguera

  • Anicuns

  • Aparecida do Rio Doce

  • Aporé

  • Aragarças

  • Arenópolis

  • Avelinópolis

  • Baliza

  • Bela vista de Goiás

  • Bom jardim de Goiás

  • Bom Jesus de Goiás

  • Bonfinópolis

  • Brazabrantes

  • Buriti alegre

  • Buriti de Goiás

  • Buritinópolis

  • Cabeceiras

  • Cachoeira de Goiás

  • Cachoeira dourada

  • Caiapônia

  • Caldas novas

  • Caldazinha

  • Campo alegre de Goiás

  • Campo limpo de Goiás

  • Campos belos

  • Catalão

  • Caturaí

  • Cavalcante

  • Chapadão do céu

  • Cidade ocidental

  • Cocalzinho de Goiás

  • Colinas do Sul

  • Corumbá de Goiás

  • Corumbaíba

  • Cristalina

  • Cristianópolis

  • Cromínia

  • Cumari

  • Damianópolis

  • Damolândia

  • Davinópolis

  • Diorama

  • Divinópolis de Goiás

  • Doverlândia

  • Fazenda nova

  • Flores de Goiás

  • Formosa

  • Gameleira de Goiás

  • Goianápolis

  • Goiandira

  • Goianésia

  • Goianira

  • Goiás

  • Goiatuba

  • Gouvelândia

  • Guarani de Goiás

  • Hidrolina

  • Iaciara

  • Inhumas

  • Ipameri

  • Iporá

  • Israelândia

  • Itapirapuã

  • Itarumã

  • Itauçu

  • Itumbiara

  • Ivolândia

  • Jataí

  • Jaupaci

  • Jussara

  • Lagoa santa

  • Leopoldo de Bulhões

  • Luziânia

  • Mairipotaba

  • Mambaí

  • Marzagão

  • Matrinchã

  • Mimoso de Goiás

  • Mineiros

  • Moiporá

  • Monte alegre de Goiás

  • Montes claros de Goiás

  • Montividiu

  • Morrinhos

  • Mossâmedes

  • Nazário

  • Nerópolis

  • Niquelândia

  • Nova aurora

  • Nova Roma

  • Novo Brasil

  • Novo Gama

  • Orizona

  • Ouro verde de Goiás

  • Ouvidor

  • Padre Bernardo

  • Palestina de Goiás

  • Palmelo

  • Palminópolis

  • Panamá

  • Paraúna

  • Perolândia

  • Piracanjuba

  • Piranhas

  • Pirenópolis

  • Pires do Rio

  • Planaltina

  • Porteirão

  • Portelândia

  • Posse

  • Professor Jamil

  • Rio quente

  • Rio verde

  • Santa Bárbara de Goiás

  • Santa Cruz de Goiás

  • Santa Fé de Goiás

  • Santa Rita do Araguaia

  • Santo Antônio da Barra

  • Santo Antônio de Goiás

  • Santo Antônio do Descoberto

  • São Domingos

  • São Francisco de Goiás

  • São João d’Aliança

  • São Miguel do Passa Quatro

  • Senador Canedo

  • Silvânia

  • Simolândia

  • Sítio d’Abadia

  • Teresina de Goiás

  • Terezópolis de Goiás

  • Três Ranchos

  • Trindade

  • Urutaí

  • Valparaíso de Goiás

  • Vianópolis

  • Vicentinópolis

  • Vila Boa

  • Vila Propício

  • Goiânia

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Gabriella Pinheiro

Gabriella Pinheiro

Jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, está sempre atenta aos temas que impactam o dia a dia da população. Começou como estagiária no Portal 6 e, com dedicação e olhar apurado, chegou à editoria. Tem interesse especial na prestação de serviços, mas não dispensa uma boa reportagem ou uma história bem contada.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias