Morre aos 27 anos o jornalista Everton Ferrari, profissional que fez carreira na comunicação em Goiás

Jornalista Everton Ferrari. (Foto: Reprodução)

Após passar por diversos tratamentos, o jornalista Everton Rodrigues Lourenço, mais conhecido como Everton Ferrari, de 27 anos, não resistiu e faleceu nesta segunda-feira (13).

O profissional já havia atuado em veículos como TV Serra Dourada e a TV Anhanguera, e integrava o time de comunicação do Governo de Goiás.

Everton enfrentava um quadro de Lúpus, doença autoimune, e também pneumonia. Apesar dos tratamentos administrados, a situação acabou escalando para o óbito.

Há cerca de três semanas a mãe dele teria ido para Goiânia, acompanhá-lo no hospital durante os tratamentos.

“Everton foi um daqueles garotos que sabem sonhar e realizar, lutou bravamente até se tornar repórter que era o grande sonho da vida dele”, comentou um colega.

Especialista em comunicação política, nas redes sociais Everton também exibia uma paixão por vinhos e publicava diversos registros atuando na assessoria de comunicação de eventos do Governo de Goiás, além também de entrevistas em rádio e coberturas como repórter televisivo.

“Conversamos muito durante o Natal do Bem, no primeiro dia de evento. Ele estava ótimo, correndo para lá e para cá, sem descanso. Gentil e animado”, expressou outro jornalista.

O Portal 6 apurou que ele teria sido internado no dia 13 de dezembro, passando o começo de 2026 em tratamento.

O velório ocorre nesta quarta-feira (14), na Primeira Igreja Batista de Alexânia às 13h, e o sepultamento será no Cemitério Municipal Campo da Saudade, em Alexânia, às 17h.

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, com passagens por veículos como Tribuna do Planalto e Diário do Estado. É mestrando em Territórios e Expressões Culturais no Cerrado pela Universidade Estadual de Goiás. Passou pela coluna Rápidas. Atualmente, é repórter especial do Portal 6.

