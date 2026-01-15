A fruta exótica que lembra gema de ovo e tem gosto de doce de leite

Com polpa densa, cor dourada e sabor surpreendente, o canistel conquista pomares brasileiros e chama atenção

Isabella Valverde - 15 de janeiro de 2026

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

À primeira vista, parece uma sobremesa. A cor lembra gema de ovo, a textura é cremosa e o sabor remete diretamente ao doce de leite. Mas o que engana o paladar é, na verdade, uma fruta ainda pouco conhecida por muitos brasileiros: o canistel.

Originário de regiões tropicais, ele vem ganhando espaço em quintais e pomares do país graças à adaptação ao clima e ao perfil nutricional diferenciado.

O grande charme do canistel está na polpa. Diferente das frutas suculentas mais comuns, ela é firme, densa e quase seca, lembrando um pudim natural.

O dulçor é suave e marcante ao mesmo tempo, dispensando adoçantes e tornando o fruto ideal tanto para consumo in natura quanto para receitas como vitaminas, mousses e cremes.

Além do sabor, a árvore também agrada quem busca praticidade. De porte médio, ela se adapta bem a quintais residenciais e não exige manejo complexo depois de adulta.

Com os cuidados certos desde o plantio, o canistel se desenvolve de forma saudável e pode produzir frutos ao longo do ano.

O sucesso do cultivo começa no solo. A planta não tolera excesso de água, por isso a drenagem é um fator decisivo. O ideal é um solo leve, enriquecido com matéria orgânica e um pouco de areia grossa, evitando o acúmulo de umidade nas raízes. Locais onde a água empoça após chuvas devem ser evitados.

A exposição ao sol também influencia diretamente na qualidade do fruto.

O canistel precisa de pelo menos seis horas diárias de luz solar direta para desenvolver a coloração intensa da casca e concentrar os açúcares na polpa. As regas devem ser moderadas, mantendo o solo levemente úmido, sem encharcar.

Com o crescimento da árvore, pequenas podas ajudam na circulação de ar entre os galhos e contribuem para uma frutificação mais equilibrada.

Após a fase inicial, a manutenção se torna simples, o que faz da planta uma opção atrativa para quem deseja produzir alimentos em casa com pouco esforço.

Do ponto de vista nutricional, o canistel também se destaca. É fonte de vitamina A, niacina, fibras e minerais importantes como ferro e cálcio. Apesar do sabor adocicado, apresenta índice glicêmico menor do que doces industrializados, além de boa durabilidade após a colheita.

Entre aparência curiosa, sabor marcante e facilidade de cultivo, o canistel deixa de ser apenas uma fruta exótica e passa a ocupar lugar de destaque entre aqueles que buscam alternativas naturais, nutritivas e surpreendentes direto do quintal.

