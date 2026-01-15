Homem é esfaqueado e fica gravemente ferido durante invasão de residência em Anápolis
Um dos autores teria sido reconhecido por testemunha. Polícia apura circunstâncias do ataque
Um homem, de 38 anos, ficou gravemente ferido após ser atacado com golpes de faca na noite desta terça-feira (14), em Anápolis. A ocorrência foi registrada no Parque Residencial das Flores.
De acordo com informações apuradas pela reportagem, dois homens, ambos usando roupas vermelhas, invadiram a residência localizada e passaram a agredir a vítima com uma arma branca.
Uma testemunha informou que conseguiu reconhecer um dos autores, enquanto o segundo suspeito não foi identificado.
A vítima ainda teria tentado se defender, mas acabou ferida durante o ataque. Familiares que estavam no imóvel correram para pedir ajuda, momento em que os suspeitos fugiram do local, entraram em um veículo e tomaram rumo ignorado.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).
O caso foi registrado como tentativa de homicídio e segue sob investigação para apurar as circunstâncias do ataque, identificar e localizar os envolvidos e esclarecer a motivação para o crime.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!