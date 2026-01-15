Homem é esfaqueado e fica gravemente ferido durante invasão de residência em Anápolis

Um dos autores teria sido reconhecido por testemunha. Polícia apura circunstâncias do ataque

Da Redação - 15 de janeiro de 2026

Crime teria sido cometido por dois suspeitos, que fugiram do local antes da chegada da polícia. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 38 anos, ficou gravemente ferido após ser atacado com golpes de faca na noite desta terça-feira (14), em Anápolis. A ocorrência foi registrada no Parque Residencial das Flores.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, dois homens, ambos usando roupas vermelhas, invadiram a residência localizada e passaram a agredir a vítima com uma arma branca.

Uma testemunha informou que conseguiu reconhecer um dos autores, enquanto o segundo suspeito não foi identificado.

A vítima ainda teria tentado se defender, mas acabou ferida durante o ataque. Familiares que estavam no imóvel correram para pedir ajuda, momento em que os suspeitos fugiram do local, entraram em um veículo e tomaram rumo ignorado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).

O caso foi registrado como tentativa de homicídio e segue sob investigação para apurar as circunstâncias do ataque, identificar e localizar os envolvidos e esclarecer a motivação para o crime.

