Mistério em Caldas Novas: corretora desaparece após descer ao subsolo para religar energia em condomínio

Mulher foi vista pela última vez no dia 17 de dezembro. Ela gravou um vídeo reclamando da falta de luz e sumiu ao chegar na área técnica do prédio

Pedro Ribeiro - 15 de janeiro de 2026

(Imagem: Captura de tela/Youtube)

O desaparecimento da corretora de imóveis Daiane Alves Souza, de 43 anos, segue sem explicação em Caldas Novas, na região Sul de Goiás. Ela está sumida desde o dia 17 de dezembro de 2025, quando desceu ao subsolo do condomínio onde morava para religar a energia elétrica do próprio apartamento.

Câmeras registraram Daiane saindo do imóvel e entrando no elevador. Ela usava blusa preta, shorts azul e chinelo, e gravava tudo com o celular, inclusive uma conversa com um vizinho, até chegar ao subsolo.

Antes de desaparecer, ela enviou o vídeo a uma amiga. Nas imagens, reclama que todos os apartamentos do prédio estavam com energia, menos o dela, que continuava no escuro.

Depois que a porta do elevador se abriu no subsolo, não houve mais registros. Segundo a família, o local tem apenas uma câmera, com alcance limitado, e a área do relógio de energia, onde Daiane iria fazer o procedimento, não possui monitoramento. Também não há imagens dela voltando ao elevador ou deixando o condomínio.

Investigação

A Polícia Civil (PC) informou que já ouviu testemunhas e mantém as investigações em andamento, mas não divulgou detalhes para não comprometer o caso.

A família é de Uberlândia (MG) e tem seis apartamentos em Caldas Novas desde 2023, administrados por Daiane. A mãe dela, Nilse Alves Pontes, disse que falava com a filha no dia do desaparecimento e que, no dia seguinte, ao chegar à cidade, foi até o apartamento e encontrou o imóvel trancado e vazio.

Um boletim de ocorrência foi registrado e buscas foram feitas em unidades de saúde, além de tentativas de contato com amigos. O celular de Daiane está desligado desde o sumiço e, após quebra de sigilo bancário, a polícia não encontrou movimentações financeiras que ajudem a localizar a corretora.

Nilse afirmou que o problema de energia no apartamento da filha era recorrente e que, outras vezes, a família já precisou religar o serviço no relógio. Quase um mês depois, sem pistas e sem imagens conclusivas, o desaparecimento segue como um mistério.

