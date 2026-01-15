Ninguém mais cozinha ovos em água: o método mais prático

Sem panela, sem fogão e com ponto perfeito: a nova forma de preparar ovos está conquistando as cozinhas

Isabella Valverde - 15 de janeiro de 2026

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

Por muito tempo, cozinhar ovos foi sinônimo de panela no fogo, água fervendo e aquele medo constante de errar o ponto. Hoje, esse ritual começa a ficar para trás.

Um eletrodoméstico já famoso pela praticidade assumiu a tarefa e transformou completamente a forma de preparar ovos cozidos, trazendo mais controle, menos bagunça e resultados muito mais previsíveis.

A airfryer, conhecida por facilitar o preparo de carnes, legumes e até sobremesas, também se mostrou uma aliada eficiente para cozinhar ovos. Sem precisar de água, o aparelho usa apenas a circulação de ar quente para garantir um cozimento uniforme, do jeito que cada pessoa prefere — da gema mais líquida à totalmente firme.

O funcionamento chama atenção pela simplicidade. Basta ligar o aparelho, posicionar os ovos no cesto e ajustar o tempo. Não há risco de a água transbordar, de a clara vazar por rachaduras ou de o ovo passar do ponto por distração. A temperatura se mantém estável durante todo o processo, algo difícil de controlar no fogão tradicional.

Para que o resultado seja satisfatório, alguns cuidados fazem diferença. Deixar a airfryer aquecer por alguns minutos antes de colocar os ovos ajuda a iniciar o cozimento de forma homogênea.

Também é importante retirar os ovos da geladeira com antecedência, evitando choques térmicos que podem comprometer a textura ou a casca. Dentro do cesto, o ideal é manter espaço entre eles, permitindo que o ar quente circule livremente.

O tempo de preparo varia conforme o ponto desejado. Em poucos minutos, é possível obter gemas mais moles, cremosas ou completamente firmes.

Como cada modelo de airfryer pode ter pequenas variações de potência, o segredo é testar uma vez e anotar o tempo que mais agrada ao paladar, garantindo o mesmo resultado nas próximas preparações.

Assim que o cozimento termina, um passo simples faz toda a diferença: o choque térmico. Colocar os ovos imediatamente em água fria ou com gelo interrompe o calor interno, preserva o ponto da gema e ainda facilita na hora de descascar. Depois disso, é só quebrar a casca com cuidado e servir.

A troca da panela pela airfryer não é apenas uma questão de praticidade. O ovo continua sendo uma das proteínas mais completas e acessíveis da alimentação, rico em vitaminas, minerais e aminoácidos essenciais.

O novo método apenas elimina os contratempos comuns da fervura tradicional, como o excesso de sujeira e a dificuldade em acertar o ponto.

Com menos etapas, menos utensílios e mais precisão, cozinhar ovos na airfryer começa a se consolidar como um novo clássico da cozinha moderna. Uma prova de que até os hábitos mais antigos podem ganhar versões mais simples — e eficientes — com a ajuda da tecnologia.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!