Bombeiro faz alerta para quem tem uma airfryer em casa: “para agora”
Erros que muitas vezes passam despercebidos podem levar a superaquecimento e incêndio
Ter uma airfryer na bancada virou rotina em muita casa — mas um bombeiro fez um alerta direto: dependendo de como ela está ligada e posicionada, o risco de superaquecimento e até incêndio aumenta, e o melhor é parar de usar na hora para corrigir o problema.
No vídeo, ele chama atenção para erros comuns que passam despercebidos no dia a dia, como usar extensões/adaptadores inadequados, encostar a fritadeira na parede, deixar gordura acumulada em partes internas e ignorar sinais de defeito.
O erro que muita gente comete: extensão e adaptador “qualquer um”
Um dos pontos mais reforçados no alerta é o uso de extensões, benjamins e adaptadores para ligar a airfryer. O problema é que esses itens nem sempre são feitos para suportar a carga do aparelho.
O bombeiro destaca que pinos, amperagem e capacidade do conjunto precisam ser compatíveis. Se não forem, a conexão pode aquecer, derreter e virar o início de um incêndio.
Sinais de perigo ao ligar a airfryer:
– Plugue ou tomada esquentando demais;
– Cheiro de plástico quente;
– Tomada com folga, estalos ou marcas escuras;
– Adaptador/extensão ficando quente rapidamente.
Se perceber qualquer um deles, a recomendação é clara: pare de usar e corrija a instalação.
Airfryer encostada na parede: o calor “fica preso”
Outro alerta é sobre a posição do aparelho. Quando a airfryer fica colada em paredes ou muito encaixada entre objetos, o calor pode se acumular e aumentar o risco de superaquecimento.
A orientação é deixar espaço livre para ventilação, evitando que o calor fique concentrado na parte traseira e ao redor do equipamento.
Gordura acumulada pode virar combustível
O vídeo também chama atenção para a gordura acumulada, especialmente em áreas internas como resistência e partes próximas, que podem pegar fogo com o calor constante.
Por isso, a limpeza não é só estética: é segurança. Se o aparelho está com crostas de gordura ou sujeira impregnada, o ideal é interromper o uso e fazer a higienização adequada.
E quando é defeito? Melhor não insistir
O bombeiro ainda cita situações em que o problema pode estar no próprio equipamento, como falhas no controle/funcionamento.
Se a airfryer apresentar comportamento estranho, aquecer além do normal ou tiver sinais de mau funcionamento, a recomendação é não insistir e buscar assistência técnica.
Se acontecer um princípio de incêndio, o que fazer?
Se houver fumaça, chamas ou cheiro forte de queimado:
– Desligue da tomada apenas se for seguro.
– Se necessário, desarme o disjuntor.
– Tenha um extintor adequado por perto, se você souber usar.
– Acione os bombeiros pelo 193.
– Nunca jogue água se houver risco elétrico.
Como reduzir o risco em casa
– Evite extensões/adaptadores e prefira tomada adequada.
– Confira se a instalação suporta o aparelho (tomada e circuito compatíveis).
– Deixe a airfryer com espaço ao redor, sem encostar na parede.
– Mantenha a parte interna limpa, sem gordura acumulada.
– Ao menor sinal de aquecimento no plugue/tomada, pare de usar.
Se a sua airfryer está ligada em extensão, muito apertada na bancada ou com sujeira acumulada, o alerta do bombeiro é simples e direto: “para agora” — e só volte a usar depois de deixar tudo seguro.
