Bombeiro faz alerta para quem tem uma airfryer em casa: “para agora”

Erros que muitas vezes passam despercebidos podem levar a superaquecimento e incêndio

Isabella Valverde - 06 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Plugged1n/YouTube)

Ter uma airfryer na bancada virou rotina em muita casa — mas um bombeiro fez um alerta direto: dependendo de como ela está ligada e posicionada, o risco de superaquecimento e até incêndio aumenta, e o melhor é parar de usar na hora para corrigir o problema.

No vídeo, ele chama atenção para erros comuns que passam despercebidos no dia a dia, como usar extensões/adaptadores inadequados, encostar a fritadeira na parede, deixar gordura acumulada em partes internas e ignorar sinais de defeito.

O erro que muita gente comete: extensão e adaptador “qualquer um”

Um dos pontos mais reforçados no alerta é o uso de extensões, benjamins e adaptadores para ligar a airfryer. O problema é que esses itens nem sempre são feitos para suportar a carga do aparelho.

O bombeiro destaca que pinos, amperagem e capacidade do conjunto precisam ser compatíveis. Se não forem, a conexão pode aquecer, derreter e virar o início de um incêndio.

Sinais de perigo ao ligar a airfryer:

– Plugue ou tomada esquentando demais;

– Cheiro de plástico quente;

– Tomada com folga, estalos ou marcas escuras;

– Adaptador/extensão ficando quente rapidamente.

Se perceber qualquer um deles, a recomendação é clara: pare de usar e corrija a instalação.

Airfryer encostada na parede: o calor “fica preso”

Outro alerta é sobre a posição do aparelho. Quando a airfryer fica colada em paredes ou muito encaixada entre objetos, o calor pode se acumular e aumentar o risco de superaquecimento.

A orientação é deixar espaço livre para ventilação, evitando que o calor fique concentrado na parte traseira e ao redor do equipamento.

Gordura acumulada pode virar combustível

O vídeo também chama atenção para a gordura acumulada, especialmente em áreas internas como resistência e partes próximas, que podem pegar fogo com o calor constante.

Por isso, a limpeza não é só estética: é segurança. Se o aparelho está com crostas de gordura ou sujeira impregnada, o ideal é interromper o uso e fazer a higienização adequada.

E quando é defeito? Melhor não insistir

O bombeiro ainda cita situações em que o problema pode estar no próprio equipamento, como falhas no controle/funcionamento.

Se a airfryer apresentar comportamento estranho, aquecer além do normal ou tiver sinais de mau funcionamento, a recomendação é não insistir e buscar assistência técnica.

Se acontecer um princípio de incêndio, o que fazer?

Se houver fumaça, chamas ou cheiro forte de queimado:

– Desligue da tomada apenas se for seguro.

– Se necessário, desarme o disjuntor.

– Tenha um extintor adequado por perto, se você souber usar.

– Acione os bombeiros pelo 193.

– Nunca jogue água se houver risco elétrico.

Como reduzir o risco em casa

– Evite extensões/adaptadores e prefira tomada adequada.

– Confira se a instalação suporta o aparelho (tomada e circuito compatíveis).

– Deixe a airfryer com espaço ao redor, sem encostar na parede.

– Mantenha a parte interna limpa, sem gordura acumulada.

– Ao menor sinal de aquecimento no plugue/tomada, pare de usar.

Se a sua airfryer está ligada em extensão, muito apertada na bancada ou com sujeira acumulada, o alerta do bombeiro é simples e direto: “para agora” — e só volte a usar depois de deixar tudo seguro.

