Nova cela para Bolsonaro tem cozinha, lavanderia e espaço para esteira, diz Moraes em decisão

Ministro afirmou ainda que o local permitirá o aumento do tempo de visitas aos familiares, a realização livre de "banho de sol" e de exercícios a qualquer horário do dia

Folhapress - 15 de janeiro de 2026

Alexandre de Moraes oficializou condenação de Bolsonaro. (Foto: Arquivo/ Agência Brasil)

RENATA GALF – A cela do 19º Batalhão da Polícia Militar, área conhecida como Papudinha, para a qual o ex-presidente Jair Bolsonaro foi transferido tem cozinha, lavanderia e espaço para esteira, entre outras características.

Em decisão desta quinta-feira (15), o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou a transferência de Bolsonaro, atualmente preso na superintendência da PF (Polícia Federal), e disse que o novo local tem “condições ainda mais favoráveis”.

Moraes afirmou ainda que o local permitirá o aumento do tempo de visitas aos familiares, a realização livre de “banho de sol” e de exercícios a qualquer horário do dia, inclusive com a instalação de aparelhos para fisioterapia, tais como esteira e bicicleta.

Disse ainda que há banheiro com chuveiro de água quente, geladeira, armários, cama de casal e TV.

Moraes incluiu em sua decisão um quadro comparativo entre as características das instalações da Papudinha com a Superintendência Regional da Polícia Federal do Distrito Federal, em que Bolsonaro estava preso até o momento.

Veja as informações que constam na decisão.

– Superintendência: cerca de 12 m²; cela comporta uma pessoa

– Papudinha: cerca de 65 m² no total (sendo quase 55 m² cobertos e 10 m² de área externa); cela comporta até quatro pessoas, mas será usada exclusivamente por Bolsonaro

AMBIENTES

– Superintendência: quarto e banheiro

– Papudinha: quarto, banheiro, sala, cozinha, lavanderia, além de área externa com mesa e cadeiras

OBJETOS E CARACTERÍSTICAS

– Superintendência: Frigobar, armários, cama de casal, TV e chuveiro com água quente

– Papudinha: mesmas características, com diferença de que ao invés de frigobar, tem uma geladeira

BANHO DE SOL

– Superintendência: banho em pátio externo improvisado, sendo necessário que Bolsonaro se deslocasse por diferentes salas administrativas até chegar ao local

– Papudinha: banho de sol pode ser realizado na área externa da cela, com privacidade e sem restrição de horário; decisão informa que local pode ser usado para exercícios físicos e que há espaço suficiente para instalação de equipamentos de ginástica, como esteira e bicicleta

ATENDIMENTO MÉDICO

– Superintendência: médico da PF em regime de plantão de 24 horas

– Papudinha: segundo a decisão, há um médico em regime de plantão de 24 horas, além de um posto de saúde no local com equipe composta por dois médicos clínicos, três enfermeiros, dois dentistas, um assistente social, dois psicólogos, um fisioterapeuta, três técnicos de enfermagem, um psiquiatra e um farmacêutico

REFEIÇÕES

– Superintendência: café da manhã, almoço e jantar

– Papudinha: café da manhã, almoço, lanche, jantar e ceia

LOCAL PARA RECEBER VISITAR

– Superintendência: visitas e atendimento de médicos e advogados estavam sendo realizadas em uma sala administrativa

– Papudinha: decisão indica que visitas podem ser feitas nas próprias áreas coberta ou externa da instalação destinada a Bolsonaro

HORÁRIO DE VISITAS

– Superintendência: visitas podiam ocorrer às terças e quintas, das 9h às 11h, com permanência máxima de 30 minutos por visitante

– Papudinha: visitas também em apenas dois dias da semana (quartas e quintas), mas com maior possibilidade de horários: das 8h às 10h; 11 às 13h; ou 14h às 16h. Além disso, texto informa que é permitido visitas simultâneas, e que a duração máxima de cada visitante é de 2 horas.