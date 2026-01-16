83% dos apartamentos novos em SP são menores que cela de Bolsonaro na Papudinha

Espaço de 65 m² onde o ex-presidente está detido supera a metragem da maioria dos imóveis lançados na capital paulista

Folhapress - 16 de janeiro de 2026

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A cela para a qual o ex-presidente Jair Bolsonaro foi transferido na quinta (15), no 19º Batalhão da Polícia Militar, conhecido como Papudinha, é maior do que 83% dos apartamentos inaugurados em 2024 na cidade de São Paulo.

As instalações na unidade no Distrito Federal comportam até quatro pessoas, mas serão usadas exclusivamente por Bolsonaro. O espaço conta com 65 m², sendo 10 m² de área externa, e tem quarto, banheiro, sala, cozinha e lavanderia.

Dados do Secovi-SP (Sindicato da Habitação do Estado de São Paulo) mostram que 22% das unidades lançadas em 2024 em São Paulo tinham até 30 m². Já as unidades com metragem entre 30 m² e 45 m² representam 61% do total. Isso significa que a cela para qual o ex-presidente foi transferido é maior do que mais de 83% dos imóveis novos na capital paulista.

Na região central, segundo análise da Embraesp (Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio), os imóveis lançados de dezembro de 2022 a novembro de 2025 têm uma área útil média de 42 m². A média da extensão de apartamentos de um quarto, como é a atual cela do ex-presidente, é de 29 m², menos da metade das instalações da Papudinha.

A média de preço dos apartamentos novos da área que abrange os bairros centro, Consolação, Santa Cecília e Luz é de R$ 14,2 mil por metro quadrado, ou seja, um imóvel equivalente ao local da prisão de Bolsonaro sairia por R$ 926 mil.

De acordo com um estudo divulgado pela Abrainc (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias), o preço médio do metro quadrado de imóveis novos em toda a capital paulista em 2025 foi R$ 15,8 mil. Isso significa que, para comprar um imóvel recém-construído com o mesmo tamanho das instalações que abrigam o ex-presidente na Papudinha, seria preciso desembolsar, em média, R$ 1,03 milhão.

Já o índice Fipezap publicado em dezembro passado pela Fipe (Fundação de Pesquisas Econômicas) estima o preço médio por metro quadrado dos imóveis em São Paulo -novos e antigos- como R$ 11,9 mil, ou seja, um imóvel de 65 m² sairia por cerca de R$ 773 mil. Mas tudo depende do bairro escolhido: o valor poderia ser de R$ 542 mil na Vila Andrade, na zona sul, ou de R$ 1,26 milhão no Itaim Bibi, na zona oeste, segundo as estimativas da fundação.

Na prática, os valores podem ser ainda maiores, principalmente se tratando de apartamentos novos. A plataforma de venda e aluguel de imóveis Viva Real, por exemplo, lista um imóvel de 69m² e dois quartos disponível para compra na planta no Itaim Bibi por R$ 2,84 milhões. Já um apartamento de um quarto e 55m², o mesmo tamanho da área coberta da cela de Bolsonaro, sai por R$ 2 milhões.

No centro, a plataforma exibe três imóveis em construção, com extensão entre 28 e 38 m², aproximadamente metade do tamanho da cela da Papudinha, e valores de compra entre R$ 249 mil e R$ 366 mil. Já na Consolação, um apartamento de 52m² e dois quartos, ainda em construção, é ofertado por R$ 1,25 milhão.

Em relação ao aluguel, o índice Quinto Andar e Imovelweb estima que o valor médio para apartamentos de um quarto em São Paulo seja R$ 86,86 por metro quadrado. Dessa forma, para alugar um imóvel equivalente à cela de Jair Bolsonaro, seria preciso desembolsar R$ 5.645,90 mensais, fora o valor do condomínio.

