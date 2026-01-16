Cães são resgatados de residência em condições degradantes em Goiânia; dono é preso

Imagens mostram situação de maus-tratos e negligência às quais animais eram submetidos

Augusto Araújo Augusto Araújo -
Cães são resgatados de residência em condições degradantes em Goiânia; dono foi preso
Animais foram encontrados em situação grave de abandono. (Foto: Divulgação/PCGO)

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil (PC) nesta quinta-feira (15), suspeito de praticar maus-tratos contra animais, em Goiânia.

A ação ocorreu em uma residência no Setor Capuava, onde os policiais encontraram dois cães em situação de abandono e extrema negligência.

Os animais estavam mantidos em um ambiente completamente insalubre, sem acesso a água potável e sem alimentação adequada.

Leia também

Durante a vistoria, foi constatado que os cães apresentavam sinais evidentes de maus-tratos, incluindo doença de pele.

Um deles também possuía um ferimento visível em uma das patas, indicando a falta de cuidados básicos e acompanhamento veterinário.

A Polícia Técnico-Científica foi acionada e confirmou, por meio de análise técnica, a prática de maus-tratos no local.

Diante das evidências, o tutor dos animais recebeu voz de prisão e foi encaminhado à unidade policial, onde permanece à disposição do Poder Judiciário.

Os cães foram resgatados e levados para atendimento veterinário emergencial na Unidade de Pronto Atendimento Veterinário (UPAVET).

Após o tratamento e a recuperação, eles serão encaminhados para um lar temporário, onde receberão os cuidados necessários para garantir sua proteção e bem-estar.

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Portal 6 (@portal6noticias)

 

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!

Augusto Araújo

Augusto Araújo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, é editor do Portal 6. Já atuou em veículos como o Jornal Opção e tem experiência em assessoria de comunicação. Apaixonado por esportes, preza pela apuração rigorosa, pela clareza na informação e pelo compromisso com o interesse público.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias