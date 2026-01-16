Cães são resgatados de residência em condições degradantes em Goiânia; dono é preso

Imagens mostram situação de maus-tratos e negligência às quais animais eram submetidos

Augusto Araújo - 16 de janeiro de 2026

Animais foram encontrados em situação grave de abandono. (Foto: Divulgação/PCGO)

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil (PC) nesta quinta-feira (15), suspeito de praticar maus-tratos contra animais, em Goiânia.

A ação ocorreu em uma residência no Setor Capuava, onde os policiais encontraram dois cães em situação de abandono e extrema negligência.

Os animais estavam mantidos em um ambiente completamente insalubre, sem acesso a água potável e sem alimentação adequada.

Durante a vistoria, foi constatado que os cães apresentavam sinais evidentes de maus-tratos, incluindo doença de pele.

Um deles também possuía um ferimento visível em uma das patas, indicando a falta de cuidados básicos e acompanhamento veterinário.

A Polícia Técnico-Científica foi acionada e confirmou, por meio de análise técnica, a prática de maus-tratos no local.

Diante das evidências, o tutor dos animais recebeu voz de prisão e foi encaminhado à unidade policial, onde permanece à disposição do Poder Judiciário.

Os cães foram resgatados e levados para atendimento veterinário emergencial na Unidade de Pronto Atendimento Veterinário (UPAVET).

Após o tratamento e a recuperação, eles serão encaminhados para um lar temporário, onde receberão os cuidados necessários para garantir sua proteção e bem-estar.

