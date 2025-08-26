Cão vítima de maus-tratos em Goiânia terá olho removido após tratamento cruel; tutor foi preso

Grupo de Proteção Animal da 1ª Delegacia Regional de Polícia (DRP) detalhou a situação e encontrada e qual será o destino dos animais

Paulo Roberto Belém - 26 de agosto de 2025

Um dos cães teve um dos olhos comprometidos e o outro foi encontrado em estado de desnutrição (Foto: Reprodução)

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil (PC) nesta segunda-feira (25), em Goiânia, suspeito de provocar maus-tratos a animais em uma propriedade localizada no Residencial Itaipu, no Extremo-Sudoeste da capital.

Quem fez a prisão foi o Grupo de Proteção Animal da 1ª Delegacia Regional de Polícia (DRP), que, ao receber a denúncia, deslocaram policiais civis até o local, tendo encontrado dois cães em situação alarmante, divulgou a PC.

Um dos animais apresentava ferimento grave no olho, completamente comprometido e exposto. Assim, o cão precisará ser submetido a cirurgia para retirar o globo ocular para ter qualidade de vida.

Outros detalhes negativos neste animal foram evidenciados, como desnutrição avançada, infestação por ectoparasitas e sequelas de doenças não tratadas. O Grupo também narrou a situação do segundo cachorro, encontrado em estado de magreza e desnutrição.

Mesmo diante do sofrimento dos animais, a polícia constatou que o tutor não providenciou qualquer tipo de atendimento veterinário. Por isso, a Polícia Técnico-Científica foi acionada e confirmou a ocorrência de maus-tratos, conforme previsto na Lei de Crimes Ambientais.

Para receberem os cuidados necessários, os animais foram imediatamente encaminhados para atendimento veterinário emergencial na Unidade de Pronto Atendimento Veterinário (UPAVET).

A PC informou que, posteriormente, eles serão acolhidos pela ONG Alma de Patas, que dará continuidade aos cuidados e reabilitação aos cães resgatados da situação em que estavam.

