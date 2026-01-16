Feira de adoção em Aparecida de Goiânia dá nova chance a cães e gatos em busca de lar acolhedor

Animais resgatados passaram por cuidados básicos e avaliação médica. Entrada é gratuita

Augusto Araújo - 16 de janeiro de 2026

Feira de adoção será realizada neste sábado (17), entre 10h e 14h, no Buriti Shopping. (Foto: Divulgação/ Secom Aparecida)

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia realiza neste sábado (17) a primeira feira de adoção de animais de 2026, em parceria com o Buriti Shopping.

A ação acontece das 10h às 14h, no espaço Buriti Kids, no Piso 1 do centro de compras, e reúne cães e gatos resgatados que aguardam a chance de deixar o abandono para trás e encontrar um novo lar.

Ao todo, 49 animais estarão disponíveis para adoção — 34 cães e 15 gatos. Todos passaram por cuidados básicos e avaliação da equipe do Centro de Castração Animal (PATA), ligado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma).

Quem se interessar em adotar passa por uma triagem, com preenchimento de questionário e assinatura de termo de responsabilidade.

Os animais adotados recebem a primeira dose de vacina e um vale-castração. Já os pets adultos são entregues vacinados e castrados, prontos para iniciar uma nova etapa ao lado das novas famílias.

A feira “Deu Match com Meu Pet” é aberta ao público e gratuita. Interessados devem comparecer ao local dentro do horário do evento e estar dispostos a assumir o compromisso de cuidado e responsabilidade com o animal adotado.

