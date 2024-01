Aparecida de Goiânia terá feira de adoção com 30 cães e gatos resgatados de abandono

Evento acontecerá no sábado (20) e ocorre em parceria com o Grupo Miau Miau

Gabriella Pinheiro - 19 de janeiro de 2024

(Foto: Reprodução/ Instagram/ grupomiauauau)

O município de Aparecida de Goiânia receberá, neste sábado (20), uma feira de adoção de cães e gatos, com dezenas de animais resgatados de abandono e que estão à espera de um lar.

O evento ocorre em parceria com o Grupo Miau Miau e acontecerá na área externa do Aparecida Shopping, que fica na Avenida Independência, no Setor Serra Dourada 3ª Etapa, das 14h às 18h.

Ao todo, a feira contará com 30 pets, todos castrados, vacinados e vermifugados. De acordo com a organização, a grande maioria não têm raça definida.

Para adotar um dos animais, os interessados deverão passar por uma triagem, entrevista, além de ser necessário preencher uma ficha e um termo de adoção.

Os candidatos também devem portar documento de identificação pessoal, comprovante de endereço, ser maior de 18 anos e pagar uma taxa de R$ 40, destinada para a manutenção da ONG responsável pelo evento.