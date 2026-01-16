Prazo acabando: quanto custa emitir a Nova Carteira de Identidade e como pedir pelo celular sem sair de casa

Documento que unifica o CPF ao RG será obrigatório nos próximos anos e já pode ser solicitado online em todo o país

Gustavo de Souza - 16 de janeiro de 2026

(Fotos: Sejusc/AM)

A Nova Carteira de Identidade Nacional já está sendo emitida em todo o Brasil e passará a ser o único documento oficial de identificação a partir de 2032.

O novo modelo substitui o antigo RG e traz como principal mudança a adoção do CPF como número único do cidadão.

A atualização pretende padronizar os registros, reduzir fraudes e integrar os dados aos sistemas digitais do Governo Federal. Até o prazo final, quem ainda utiliza o RG tradicional precisará providenciar a nova versão.

Primeira via gratuita e versão digital disponível

A emissão da primeira via da Nova Carteira de Identidade é gratuita em todos os estados, conforme previsto em lei. O processo começa pelo Gov.br, onde o cidadão pode iniciar a solicitação e realizar o agendamento para atendimento presencial.

Após a emissão, o documento também fica disponível em formato digital no aplicativo Gov.br, sem custo adicional. A versão digital possui validade legal e pode ser utilizada em diversas situações oficiais.

Taxas variam para segunda e terceira via

Para quem precisa da segunda ou terceira via, há cobrança de taxa, cujo valor muda conforme o estado. Estão isentos do pagamento idosos com mais de 65 anos, vítimas de roubo do próprio documento mediante apresentação de boletim de ocorrência e pessoas que declararem situação de vulnerabilidade social, sujeitas à análise.

Confira os valores cobrados para a segunda e terceira via:

Acre — R$ 111,77

Alagoas — R$ 36,03

Amapá — R$ 59,68

Amazonas — sem valor definido

Bahia — R$ 58,40

Ceará — R$ 72,35

Distrito Federal — R$ 42,00

Espírito Santo — R$ 80,20

Goiás — R$ 42,20

Maranhão — R$ 44,19

Mato Grosso — R$ 70,09

Mato Grosso do Sul — R$ 121,48

Minas Gerais — R$ 110,62

Pará — R$ 33,40

Paraíba — de R$ 26,34 a R$ 32,93

Paraná — R$ 49,31

Pernambuco — R$ 31,37

Piauí — R$ 21,60

Rio de Janeiro — R$ 51,18

Rio Grande do Norte — R$ 35,00

Rio Grande do Sul — R$ 95,03

Rondônia — R$ 162,79

Roraima — R$ 54,93

Santa Catarina — R$ 46,89

São Paulo — R$ 55,53

Sergipe — R$ 19,00

Tocantins — R$ 25,00

Material mais resistente, pagamento e agendamento

Alguns estados disponibilizam a Nova Carteira de Identidade em policarbonato, material mais resistente que o plástico comum. Essa opção exige o pagamento de uma taxa adicional, independentemente da via solicitada.

Após o pedido, o cidadão recebe a guia de arrecadação para pagamento, que pode ser feito em dinheiro, cartão de débito ou pelos canais bancários autorizados em cada estado. O agendamento deve ser realizado nos sites oficiais dos Institutos de Identificação estaduais.

