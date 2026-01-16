Prazo acabando: quanto custa emitir a Nova Carteira de Identidade e como pedir pelo celular sem sair de casa
Documento que unifica o CPF ao RG será obrigatório nos próximos anos e já pode ser solicitado online em todo o país
A Nova Carteira de Identidade Nacional já está sendo emitida em todo o Brasil e passará a ser o único documento oficial de identificação a partir de 2032.
O novo modelo substitui o antigo RG e traz como principal mudança a adoção do CPF como número único do cidadão.
A atualização pretende padronizar os registros, reduzir fraudes e integrar os dados aos sistemas digitais do Governo Federal. Até o prazo final, quem ainda utiliza o RG tradicional precisará providenciar a nova versão.
- Isenção do IPVA: comunicado geral para motoristas que possuem veículos com mais de 10 anos de idade
- Fim da escala 6×1: nova jornada está cada mais perto de ser aprovada e pode gerar mais de 4,5 milhões de empregos e impulsionar a economia do país
- Passagens por R$ 142: GOL lança promoção e oferece voos com desconto no Brasil e no exterior
Primeira via gratuita e versão digital disponível
A emissão da primeira via da Nova Carteira de Identidade é gratuita em todos os estados, conforme previsto em lei. O processo começa pelo Gov.br, onde o cidadão pode iniciar a solicitação e realizar o agendamento para atendimento presencial.
Após a emissão, o documento também fica disponível em formato digital no aplicativo Gov.br, sem custo adicional. A versão digital possui validade legal e pode ser utilizada em diversas situações oficiais.
Taxas variam para segunda e terceira via
Para quem precisa da segunda ou terceira via, há cobrança de taxa, cujo valor muda conforme o estado. Estão isentos do pagamento idosos com mais de 65 anos, vítimas de roubo do próprio documento mediante apresentação de boletim de ocorrência e pessoas que declararem situação de vulnerabilidade social, sujeitas à análise.
Confira os valores cobrados para a segunda e terceira via:
- Acre — R$ 111,77
- Alagoas — R$ 36,03
- Amapá — R$ 59,68
- Amazonas — sem valor definido
- Bahia — R$ 58,40
- Ceará — R$ 72,35
- Distrito Federal — R$ 42,00
- Espírito Santo — R$ 80,20
- Goiás — R$ 42,20
- Maranhão — R$ 44,19
- Mato Grosso — R$ 70,09
- Mato Grosso do Sul — R$ 121,48
- Minas Gerais — R$ 110,62
- Pará — R$ 33,40
- Paraíba — de R$ 26,34 a R$ 32,93
- Paraná — R$ 49,31
- Pernambuco — R$ 31,37
- Piauí — R$ 21,60
- Rio de Janeiro — R$ 51,18
- Rio Grande do Norte — R$ 35,00
- Rio Grande do Sul — R$ 95,03
- Rondônia — R$ 162,79
- Roraima — R$ 54,93
- Santa Catarina — R$ 46,89
- São Paulo — R$ 55,53
- Sergipe — R$ 19,00
- Tocantins — R$ 25,00
Material mais resistente, pagamento e agendamento
Alguns estados disponibilizam a Nova Carteira de Identidade em policarbonato, material mais resistente que o plástico comum. Essa opção exige o pagamento de uma taxa adicional, independentemente da via solicitada.
Após o pedido, o cidadão recebe a guia de arrecadação para pagamento, que pode ser feito em dinheiro, cartão de débito ou pelos canais bancários autorizados em cada estado. O agendamento deve ser realizado nos sites oficiais dos Institutos de Identificação estaduais.
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!