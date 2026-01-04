Multa para motoristas: condutores que não estiverem com esses dois documentos obrigatórios podem ser multados

Fiscalizações de trânsito estão cada vez mais rigorosas, e um descuido simples pode resultar em infração, pontos na carteira e dor de cabeça para o motorista

Gabriel Yuri Souto - 04 de janeiro de 2026

(Foto: Divulgação/ Agência Brasil)

Circular pelas ruas e rodovias exige mais do que atenção ao volante. Além de respeitar as regras de trânsito, o motorista precisa estar preparado para uma eventual abordagem de fiscalização.

Em muitos casos, o problema não é excesso de velocidade ou manobra irregular, mas a ausência de documentos básicos exigidos por lei.

O que muita gente ainda não sabe é que não portar determinados documentos obrigatórios durante a condução do veículo pode gerar multa, pontos na Carteira Nacional de Habilitação e até a retenção do automóvel, dependendo da situação. Mesmo com a digitalização de serviços, a exigência continua valendo.

Entre os documentos que o motorista precisa apresentar em uma blitz estão o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo eletrônico (CRLV-e) e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), ambos dentro da validade e compatíveis com o tipo de veículo conduzido.

A ausência de qualquer um deles é considerada infração de trânsito e pode resultar em penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro, reforçando a importância de manter tudo regular antes de sair de casa.

A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é o documento que comprova que o condutor está legalmente autorizado a dirigir. Caso o motorista esteja com a CNH vencida há mais de 30 dias, suspensa ou simplesmente não a porte no momento da abordagem, a infração é considerada gravíssima, com aplicação de multa e pontos na carteira.

Já o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo eletrônico (CRLV-e) comprova que o veículo está licenciado e apto a circular. Mesmo na versão digital, o documento precisa estar disponível para apresentação, seja pelo aplicativo oficial ou em versão impressa. A falta do CRLV-e pode resultar em multa e na retenção do veículo até que a situação seja regularizada.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, conduzir veículo sem portar a documentação obrigatória é infração, sujeita a multa e quatro pontos na CNH. Em situações mais graves, como licenciamento vencido, o veículo pode ser removido ao pátio.

Com a popularização dos documentos digitais, muitos motoristas acreditam que não há mais exigência durante fiscalizações. No entanto, a apresentação continua sendo obrigatória, e o condutor deve garantir que os documentos estejam acessíveis e atualizados.

Antes de sair de casa, a recomendação é simples: conferir se a CNH está válida e se o CRLV-e do veículo está em dia. Um cuidado rápido pode evitar prejuízo financeiro, perda de pontos e transtornos desnecessários durante uma blitz.

