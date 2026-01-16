Suspensão dos vistos: brasileiros são afetados após Governo dos EUA congelar processos de entrevistas para entrar no país

Decisão anunciada pelo Departamento de Estado afeta 75 países e paralisa a emissão de vistos de imigrante, incluindo o green card

Gabriel Yuri Souto - 16 de janeiro de 2026

Uma nova decisão do governo americano deve afetar quem estava em processo de residência permanente e pode mudar os planos de milhares de brasileiros (Imagem: Ilustração)

O Governo dos Estados Unidos anunciou a suspensão de entrevistas e do processamento de vistos de imigrante para cidadãos de 75 países, entre eles o Brasil. A medida entra em vigor no dia 21 de janeiro de 2026 e foi confirmada pelo Departamento de Estado, com validade por tempo indeterminado.

De acordo com o governo americano, o objetivo é impedir a entrada de estrangeiros que possam se tornar um “encargo público”, termo usado para definir imigrantes que dependem de benefícios sociais custeados pelos contribuintes.

O comunicado afirma que a suspensão permanecerá ativa “até que seja possível garantir que novos imigrantes não extraiam riqueza do povo americano.”

Entre os países afetados estão Irã, Rússia, Paquistão, Nigéria e Tailândia, além de diversas nações da América Latina e da África. O Brasil é o único país de grande porte na América do Sul incluído na lista.

A decisão atinge apenas os vistos de imigrante, categoria que inclui solicitações de green card e residência permanente. Os vistos de turismo, estudo e negócios continuam válidos e não foram incluídos na suspensão até o momento.

O Itamaraty informou que ainda não recebeu notificação formal de Washington sobre a medida, mas acompanha a situação. Enquanto isso, consulados americanos no exterior devem pausar temporariamente as entrevistas e o processamento de novos pedidos para os países afetados.

Não há previsão de quando o congelamento será revisto. Segundo a imprensa internacional, a decisão faz parte de uma política de revisão migratória mais ampla, que busca reforçar o controle sobre a concessão de vistos e limitar a entrada de estrangeiros considerados de alto risco econômico para os Estados Unidos.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!