3 dicas para tirar pelos da roupa na máquina de lavar

Pelos e fiapos não precisam ser rotina na lavanderia; pequenos truques simples já fazem diferença no resultado final

Gustavo de Souza - 17 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Abrir a máquina de lavar e encontrar as roupas cobertas de pelos é uma frustração comum, principalmente em peças escuras ou sintéticas. O que muita gente não sabe é que esse problema não está, necessariamente, no sabão ou no equipamento, mas em detalhes do processo de lavagem que passam despercebidos.

Com ajustes simples e soluções acessíveis, é possível reduzir drasticamente a quantidade de pelos e fiapos que grudam nas roupas — e, em alguns casos, eliminá-los quase por completo.

Por que os pelos insistem em grudar nas roupas

A principal causa está na eletricidade estática gerada pelo atrito entre os tecidos durante a lavagem. Materiais sintéticos tendem a “atrair” fiapos, enquanto peças como toalhas, lã e algodão felpudo soltam resíduos com facilidade.

Quando tudo isso é misturado no mesmo ciclo e a máquina não consegue reter os fiapos, eles acabam circulando na água e se fixando nas roupas mais sensíveis, em vez de serem levados embora no enxágue.

Três truques simples que funcionam dentro da máquina

Algumas soluções caseiras ajudam a capturar os pelos ainda durante a lavagem, evitando retrabalho depois:

Use uma esponja limpa no tambor: a superfície porosa da esponja ajuda a “agarrar” os pelos soltos enquanto a máquina gira. O segredo é sempre começar com a esponja limpa, para que ela consiga reter novos resíduos.

Separe peças em sacos de lavagem: roupas que soltam muitos fiapos podem ser isoladas em sacos próprios, reduzindo a dispersão dos pelos. Também funciona para proteger peças delicadas.

Prefira máquinas com filtro de fiapos: lavadoras com esse recurso conseguem reter resíduos automaticamente, desde que o filtro seja limpo com frequência.

Quando os pelos resistem após a lavagem

Se, mesmo com os cuidados, os fiapos ainda aparecerem, a remoção precisa ser direta no tecido. Rolos adesivos são práticos e eficientes para o dia a dia, enquanto fitas adesivas funcionam como alternativa emergencial, desde que usadas com cuidado para não danificar a roupa.

Com essas medidas, a lavanderia deixa de ser um campo de batalha contra pelos e fiapos e passa a entregar roupas mais limpas já na saída da máquina.

