A forma correta de usar a máquina de lavar que evita pagar o dobro na conta de energia no final do mês

Pequenos ajustes no uso da máquina de lavar ajudam a reduzir o consumo de energia e evitam surpresas na conta de luz no fim do mês

Gustavo de Souza - 15 de janeiro de 2026

(Foto: Ilustração/Pexels)

A máquina de lavar pode até parecer uma aliada silenciosa da rotina doméstica, mas um simples ajuste errado é suficiente para transformar o eletrodoméstico em um dos maiores vilões da conta de luz. O que muita gente não sabe é que economizar energia não depende de lavar menos roupas, e sim de usar o equipamento de forma estratégica e consciente.

Em milhares de lares brasileiros, o gasto elevado com energia nasce de hábitos automáticos: confiar nas configurações de fábrica, lavar pequenas quantidades de roupa e ignorar detalhes técnicos que fazem toda a diferença no consumo mensal. Com pequenas mudanças, é possível reduzir o impacto na fatura sem abrir mão da praticidade.

Capacidade certa e menos desperdício

Um dos erros mais comuns é ligar a máquina para lavar poucas peças. O consumo de energia de um ciclo quase não muda se a carga estiver cheia ou incompleta. Por isso, o ideal é acumular roupas até atingir a capacidade máxima recomendada pelo fabricante.

Essa prática aproveita melhor a potência do motor e o uso de água, diluindo o gasto por peça lavada. Além de economizar energia, o hábito também reduz o desgaste do equipamento ao longo do tempo.

Temperatura da água e ajustes inteligentes

Sempre que possível, priorize a lavagem com água fria. O aquecimento da água pode representar a maior parte do consumo energético de um ciclo, especialmente em máquinas que possuem essa função. Para roupas do dia a dia, detergentes modernos já oferecem eficiência mesmo sem água quente.

Outro ponto importante é abandonar os ciclos automáticos padrão. Funções como “Modo Eco” ou “Ciclo Rápido” foram desenvolvidas justamente para limpezas leves, diminuindo o tempo de funcionamento da máquina e o gasto de energia.

Manutenção simples que faz diferença

Filtros sujos e excesso de sabão também pesam no bolso. Quando o filtro está entupido, o motor trabalha com esforço maior para circular a água, aumentando o consumo elétrico. Já o uso exagerado de detergente gera espuma excessiva, fazendo com que a máquina execute enxágues extras automaticamente.

Manter o filtro limpo e usar apenas a quantidade indicada de sabão garante um funcionamento mais eficiente, evita desperdícios invisíveis e prolonga a vida útil do equipamento.

