Discussão por saída de criança termina com marido perfurando olho da esposa com talher em Trindade

Vítima precisou ser transferida às pressas para Goiânia devido à gravidade da lesão; autor fugiu logo após o crime e é procurado

Samuel Leão - 17 de janeiro de 2026

Esposa ferida com talher foi atendida na UPA. (Foto: Reprodução/Luiz Augusto)

Uma discussão familiar por um motivo banal terminou em agressão e uma lesão ocular grave na tarde deste sábado (17), no Setor Soares, em Trindade. Uma jovem, de 28 anos teve o olho perfurado após o marido, de 30, arremessar um talher contra o rosto dela.

O Portal 6 apurou que o desentendimento começou dentro da residência do casal. O pivô da briga teria sido a autorização dada pela mulher para que o filho deles saísse com o avô materno. O homem não aceitou a situação e deu início a um bate-boca acalorado.

No auge da confusão, ele se descontrolou e lançou o objeto em direção ao rosto da esposa. O talher atingiu diretamente o olho esquerdo da vítima, causando um ferimento severo e imediato.

A Polícia Militar (PM) foi acionada após a jovem ser levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Trindade. Ao chegarem na unidade de saúde, os militares encontraram a vítima já recebendo cuidados médicos e com um curativo na região ocular.

Com indícios de perfuração na córnea, a estrutura da UPA não seria suficiente para o tratamento necessário. Diante do risco de perda da visão ou complicações maiores, ela precisou ser transferida com urgência para um hospital especializado em Goiânia.

Até o fechamento desta reportagem, o agressor não havia sido localizado. O caso será investigado como lesão corporal dolosa no âmbito da violência doméstica.

