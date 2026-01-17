Identificado homem que morreu após se afogar em piscina de chácara, em Três Ranchos

Vítima foi retirada da água por amigos e levada às pressas ao hospital, mas não resistiu

Samuel Leão - 17 de janeiro de 2026

Flávio Antônio não resistiu e faleceu. (Foto: Reprodução)

Foi identificado como Flávio Antônio Ferreira, de 57 anos, o homem que morreu vítima de afogamento na tarde deste sábado (17), em Três Ranchos. A fatalidade ocorreu em uma chácara situada no bairro Jardim Lago Azul.

A Polícia Militar (PM) foi acionada por funcionários do Hospital Municipal da cidade após Flávio dar entrada na unidade já desacordado. Ele foi levado ao local por outra pessoa que estava presente no momento do ocorrido.

Um grupo estava reunido na chácara quando perceberam que Flávio havia se afogado na piscina. Informações preliminares indicam que a vítima estaria em estado de embriaguez no momento do acidente.

Ao notarem a situação, as pessoas que estavam no imóvel retiraram o homem da água e o conduziram imediatamente em busca de socorro médico. Apesar da tentativa, ele já chegou ao hospital sem sinais vitais.

A perícia identificou que a residência onde o afogamento aconteceu possui um sistema de monitoramento interno, cujas imagens podem ser fundamentais para entender a dinâmica exata dos fatos.

O caso foi registrado como morte acidental por afogamento e segue sob os cuidados das autoridades competentes.

