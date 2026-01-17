Motorista invade Detran com carro e foge arrombando portão em Goiânia

Estrutura ficou danificada e suspeito não foi localizado, mas placa do veículo ficou no local, o que pode auxiliar na identificação

Isabella Valverde - 17 de janeiro de 2026

Um vigilante ainda tentou conter o motorista durante a ação, mas não conseguiu impedir a fuga. (Foto: Reprodução)

A manhã deste sábado (17) começou com uma situação incomum no Detran, em Goiânia. Um motorista entrou com um carro na área interna da unidade localizada na Avenida Atílio Correia Lima e, pouco depois, fugiu do local arrombando o portão de acesso, causando danos à estrutura.

O Portal 6 apurou que o condutor chegou dirigindo um Fiat Palio branco e conseguiu avançar para dentro das dependências do órgão. Em seguida, ao tentar deixar o local, forçou a saída e rompeu o portão, abrindo caminho à força para escapar.

Um vigilante do Detran ainda tentou conter o motorista durante a ação, mas não conseguiu impedir a fuga.

Na correria, a placa do veículo ficou para trás e foi recolhida no local, o que deve auxiliar na identificação do automóvel utilizado na invasão.

Equipes realizaram patrulhamento nas imediações logo após o ocorrido, porém, até o momento, o suspeito não havia sido localizado e não foi possível obter mais características do condutor.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Goiânia e deve seguir com as providências administrativas e legais cabíveis.

