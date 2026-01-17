O jeito certo de comer tulipa de frango, retirando o osso com facilidade

Aprenda a técnica definitiva para desossar o meio da asa de frango em segundos e aproveite o melhor do churrasco sem sujeira ou desperdício

Gustavo de Souza - 17 de janeiro de 2026

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

No churrasco de domingo ou no happy hour com os amigos, a tulipa de frango (nome comum dado ao meio da asa) é quase uma unanimidade. No entanto, nem todo mundo sabe que existe uma técnica “mágica” para saborear essa iguaria de forma muito mais eficiente.

Em vez de lutar com os ossos e terminar a refeição com as mãos excessivamente lambuzadas, um truque simples de anatomia permite retirar a estrutura óssea inteira, deixando apenas a carne suculenta pronta para o consumo.

Essa tendência de “hacks” culinários (pequenos truques inusitados e simples na cozinha) tem dominado as redes sociais, transformando a experiência de comer petiscos em algo muito mais prático.

Dominar essa habilidade não apenas facilita a sua vida, mas também garante que você aproveite 100% da carne, sem deixar sobras presas ao osso, como acontece frequentemente no método tradicional de “morder e puxar”.

O segredo está no movimento das articulações

Para realizar o desosse perfeito na hora de comer, o segredo não exige força, mas sim jeito. A tulipa de frango é composta por dois ossos paralelos de tamanhos diferentes. O truque consiste em segurar a extremidade da asa com firmeza e realizar um leve movimento de torção em um dos ossos menores.

Ao sentir que a cartilagem se soltou, basta puxar o osso para fora. O mesmo processo é repetido com o osso maior. Em poucos segundos, você terá em mãos um asa de frango desossada e macia, sem nenhum impedimento, ideal para mergulhar em molhos como barbecue ou maionese temperada sem a preocupação de encontrar uma parte dura no meio.

Praticidade que impressiona no churrasco

Além da facilidade individual, aprender o jeito certo de comer a tulipa é um diferencial para quem gosta de servir bem. Essa técnica pode ser utilizada até antes do preparo, permitindo criar tulipas recheadas com queijo ou bacon, já que o espaço deixado pelos ossos se torna um compartimento perfeito para novos sabores.

Confira a técnica completa no vídeo abaixo:

