Perigo ao abastecer: o erro que muitos motoristas cometem e pode trazer sério prejuízo ao veículo

Hábito comum no posto parece inofensivo, mas pode gerar desgaste silencioso no carro e acabar virando gasto alto com manutenção

Gabriel Yuri Souto - 17 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Muitos motoristas têm o mesmo costume quando vão ao posto: a bomba “estala”, mas mesmo assim pedem para completar mais um pouco. Em alguns casos, o objetivo é “arredondar” o valor. Em outros, é tentar colocar combustível até a boca.

O problema é que esse hábito, apesar de comum, pode trazer prejuízo para o veículo. Isso acontece porque o sistema de abastecimento já interrompe o fluxo justamente para evitar excesso de combustível no tanque.

Depois do primeiro clique automático, insistir no abastecimento pode fazer o combustível líquido ir para um lugar onde ele não deveria estar: o sistema de controle de vapores do carro, conhecido como EVAP, que inclui peças como o cânister.

Além disso, quando o cânister é encharcado, ele pode perder a função e começar a gerar falhas no funcionamento do veículo. Isso pode acender luz de injeção no painel e ainda resultar em consertos que custam caro.

Por que completar depois do estalo é um risco

Quando a bomba trava automaticamente, ela já está indicando que o tanque atingiu o limite seguro.

Ainda assim, ao insistir mais um pouco, o combustível pode invadir a linha de vapores e saturar o filtro de carvão ativado, que foi feito para lidar com vapor, não com gasolina líquida.

Com o tempo, esse problema pode virar um desgaste silencioso. Em vez de aparecer na hora, ele vai se acumulando e pode gerar falhas, mau funcionamento e até dificuldade para abastecer depois, em alguns casos.

Por isso, a recomendação é simples: quando a bomba desarmar no primeiro clique, o melhor é parar ali mesmo. Além de evitar danos, isso reduz risco de desperdício e vazamento de combustível.

No fim das contas, o hábito de “só mais um pouquinho” pode parecer pouca coisa no momento. Porém, ele pode virar dor de cabeça no futuro, justamente por afetar um sistema que deveria durar a vida toda do carro.

