Sorte sorri para Goiás e goianos levam quase R$ 47 mil na Lotofácil

Com estimativa de um prêmio de R$ 7 milhões, o próximo sorteio será realizado neste sábado (17)

Isabella Valverde - 17 de janeiro de 2026

Aposta na Lotofácil (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O dia começou mais alegre e, com toda certeza, cheio de planos para alguns goianos sortudos que conseguiram acertar dezenas na Lotofácil e levar uma parcela do prêmio sorteado na noite desta sexta-feira (16) para casa.

Por mais que o valor total do Concurso 3589 tenha sido dividido entre ganhadores do Maranhão e do Amazonas, Goiás não ficou de fora.

Ao todo, os goianos conseguiram faturar R$ 46.965,91, ao acertarem 14 dos 15 números sorteados.

O maior prêmio foi para Bom Jardim de Goiás, que, por meio de um bolão registrado na Loterias Milionária, faturou R$ 5.218,48.

Mas, mostrando que os goianos estão com sorte, o sorteio também contou com 11 ganhadores de Goiânia, além de felizardos de Senador Canedo, Santa Rita do Araguaia, dois de Planaltina, Ipameri, Cidade Ocidental, Caldas Novas, Aparecida de Goiânia e Abadia de Goiás.

Realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, o Concurso 3589 sorteou os números: 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 21, 22, 24 e 25.

Com estimativa de um prêmio de R$ 7 milhões, o próximo sorteio será realizado neste sábado (17), e as apostas podem ser feitas até as 20h.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de tudo o que acontece em Goiás!