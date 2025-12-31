Cidades com ganhadores na Mega da Virada (são as que têm mais sortudos)

Alguns municípios brasileiros lideram o ranking de apostas vencedoras desde a criação do concurso especial em 2009, com destaque para capitais e grandes centros urbanos

Gabriel Yuri Souto - 31 de dezembro de 2025

(Foto: Ilustração/Agência Brasil/Tomaz Silva)

Ao longo da história da Mega da Virada, concurso especial da Caixa Econômica Federal realizado no dia 31 de dezembro, diversas cidades brasileiras já tiveram apostadores premiados com o prêmio principal do concurso. Embora qualquer apostador em qualquer lugar do país possa ganhar, algumas cidades se destacam no histórico de vencedores.

No ranking das localidades com maior número de apostas vencedoras, São Paulo aparece em primeiro lugar, liderando com mais bilhetes premiados ao longo das edições realizadas até 2024. Brasília, no Distrito Federal, e Rio de Janeiro, no estado do mesmo nome, também figuram entre os principais municípios com ganhadores registrados ao longo dos anos.

Segundo levantamento que reúne os dados históricos, essas três cidades lideram o ranking geral de vencedores, refletindo, em parte, o alto volume de apostas registradas nesses centros urbanos ao longo dos anos.

Além das capitais mais populosas, outras cidades menores também já apareceram no mapa de ganhadores. Por exemplo, no sorteio da Mega da Virada 2024, apostas vencedoras foram registradas em cidades como Curitiba (PR), Nova Lima (MG), Pinhais (PR), Osasco (SP) e Tupã (SP) além da própria Brasília, mostrando que o prêmio pode aparecer em diversas regiões do país.

Minas Gerais também aparece com frequência no ranking dos lugares com mais sorteados ao longo dos anos, com cidades como Belo Horizonte e outras do interior já registrando apostas vencedoras em diferentes edições.

O levantamento mostra que, embora grandes capitais concentrem muitos ganhadores devido ao maior número de apostas, a premiação da Mega da Virada atinge localidades de todas as regiões brasileiras, reforçando a ideia de que a chance de se tornar milionário está aberta a qualquer apostador em qualquer município do país.