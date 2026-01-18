Com sabor adocicado e aroma suave, fruta que veio da Ásia está ganhando espaço no Brasil

Conhecida como olho-de-dragão, a longan chama atenção por ser parecida com a lichia e já aparece como aposta para produtores que buscam frutas exóticas

Layne Brito - 18 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Uma fruta asiática de sabor adocicado e aroma leve está começando a ganhar espaço no Brasil e despertando curiosidade de quem gosta de novidades.

A longan, também chamada de olho-de-dragão, tem origem na Ásia e vem sendo observada como uma alternativa para diversificar pomares, além de atender um público que procura frutas diferentes e com maior valor de mercado.

Parente próxima da lichia e do rambotã, a longan pertence à espécie Dimocarpus longan e chama atenção pelo visual marcante.

O fruto é pequeno e arredondado, com casca fina e amarronzada. Por dentro, tem polpa translúcida e uma semente escura no centro, o que explica o apelido que virou sua marca.

A frutificação acontece em cachos, o que facilita tanto a colheita quanto a venda. Em muitos casos, os frutos são comercializados ainda nos ramos, da mesma forma que ocorre com a lichia, especialmente para consumo in natura.

Além do sabor, a longan também se destaca pelo perfil nutricional. A fruta é fonte de carboidratos, vitaminas do complexo B e minerais como potássio e magnésio.

Também aparecem estudos citando a presença de compostos antioxidantes, o que ajuda a explicar o interesse crescente por ela no mercado de alimentação saudável.

Na culinária, a polpa pode ser consumida fresca ou usada em receitas doces. Em países asiáticos, é comum o uso em chás, compotas e sobremesas.

No Brasil, esse tipo de aplicação começa a surgir em restaurantes de culinária oriental e também em produções artesanais.

Outro ponto que tem favorecido o interesse pela cultura é a adaptação ao clima. A longan costuma se desenvolver melhor em regiões com temperaturas médias entre 20 °C e 28 °C, sem geadas intensas.

Por isso, áreas tropicais e subtropicais do país podem oferecer condições favoráveis, desde que haja solo bem drenado e manejo adequado de irrigação e fertilidade.

Com essa combinação de aparência exótica, sabor suave e boa adaptação, a longan começa a ser vista como uma fruta que pode sair do nicho e virar tendência nos próximos anos.

